Prachařová chce tretie dieťa, už pri dvoch sa však poučila: Pred týmto varuje ostatné mamičky!

S plodením potomstva neskončila!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Agáta Prachařová v septembri porodila manželovi Jakubovi dcérku Miu. Z predchádzajúceho vzťahu má syna Kryšpína (6) a pre iDnes.cz priznala, že tento vekový rozdiel jej nepripadá ideálny. ,,Kryšpín má šesť rokov, to je myslím najhoršie obdobie na druhé dieťa. Pretože už si to uvedomuje, ale zároveň je malý na to, aby ovládal svoje emócie pri žiarlení. Takže radím všetkým matkám, tento vekový rozdiel nie je dobrý,“ varuje Agáta iné mamičky.

Navyše má bývalá modelka problém s tým, aby jej Miu niekto strážil, keďže maličká je na mame závislá. ,,Kryšpín taký nebol. Neviem, či je to tým, že sme dievčatá alebo tým, že s Kryšpínom som chodila do práce skôr,“ zamýšľa sa manželka úspešného moderátora.

Aj keď má plné ruky práce s bábätkom a synčekom v predškolskom veku, ktorý teraz vyžaduje prísnu ruku, už je tu myšlienka na ďalšiu ratolesť. ,,Určite chcem byť ešte tehotná. Mňa to veľmi bavilo a chcem dojčiť. Som teraz toho materstva ešte taká plná,“ uviedla Agáta. Ostatným mamičkám tiež odporúča si občas od potomstva odskočiť, napríklad aj do práce. ,,Chodím dva dni v týždni do práce. Pretože odpočinutá mama je lepšia mama. Byť s deťmi na sto percent, to sa nedá,“ tvrdí.