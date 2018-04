Žena má menopauzu už od 23 rokov, svojho najväčšieho sna sa však nevzdáva: Zúfalý boj o splodenie bábätka!

To, čo sa jej stalo, by nechcela zažiť žiadna žena!

Hayley Gumble už vo svojich 23 rokoch prechádza niečím, s čím sú ženy konfrontované až po 50-ke. Reč je o menopauze. V súčasnosti 25-ročná žena sa zúfalo snaží získať peniaze na zaplatenie darcovských vajíčok.

Hayley vaječníky nefungovali tak, ako mali, a stali sa neplodnými. Zdravotná sestra bola správou, že nikdy nebude môcť mať deti, zdrvená. "Vždy som túžila byť matka a mať dieťa so svojím manželom. Mojou najväčšou obavou je to, že kým zomriem, nikdy nebudem počuť, ako mi dieťa hovorí mama," cituje Hayley thesun.co.uk.

Hayley sa snaží vyzbierať 5 000 libier (cca 6 900 eur) na liečbu, ktorá by im zaručila 60-percentnú šancu na počatie. "Potrebujeme darcu vajíčok, za to musíme zaplatiť. Je to drahé," vysvetľuje. "Tesne pred svadbou som manžela dokonca požiadala, že ak chce, môže mať dieťa s niekým iným. Že ak si ma nechce vziať, pochopím to a nebudem mu to mať za zlé. Povedal mi, že to nikdy neurobí a že sme vo všetkom spolu," dodáva Hayley na záver.