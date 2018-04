Do rekonštrukcie bratislavského Pentagonu vrazia 2 milióny €: Neslávne známa budova dostane zelenú farbu!

Zmení sa na nepoznanie. Neslávne známemu Pentagonu, v ktorého časti operujú dílerí drog, svitá na lepšie časy.

V týchto dňoch začína rozsiahla rekonštrukcia vonkajších aj vnútorných priestorov. Mala by byť hotová do konca roka a obyvatelia si na ňu zobrali dvojmiliónový úver. Pochmúrna budova by sa tak mohla stať konečne krajším, ale aj bezpečnejším miestom na bývanie.

Rekonštrukcia dvoch problémových vchodov na Stavbárskej 40 - 42 v bratislavskej Vrakuni je v plnom prúde. Pentagon, známy svojou kriminalitou, sa zateplí a odeje do zelených farieb, zmenou prejde aj interiér. „Pôvodné PVC sa nahrádza keramickou dlažbou, ďalej je to vyspravenie a maľovanie stien, osadzovanie nových oceľových bezpečnostných dverí, monitorovacie bezpečnostné systémy,“ uviedol zástupca zhotoviteľa Tomáš Hrnčár.

Na celej budove osadia nové plastové okná vrátane bytov, ktoré ich ešte nemajú. Podľa Hrnčára nie je výber farebného riešenia náhodný. „Zelená ako nádej pre jeho obyvateľov na krajší život v ňom,“ prezrádza.

Kompletná rekonštrukcia Pentagonu by mala byť hotová do konca roka a zhltne 2 milióny eur. Jeho obyvatelia si na tento účel vybavili bezúročný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Keďže veľkú časť investícií predstavuje obnova bezpečnostného systému, zostáva len dúfať, že tieto zmeny sa odrazia aj na kvalite života jeho obyvateľov.

Ako sa menil Pentagon