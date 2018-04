Izrael posiela vyše 16-tisíc afrických migrantov do Európy a Kanady: Dotknuté krajiny reagujú!

Izrael dosiahol s Organizáciou Spojených národov dohodu, ktorou sa ruší plánované vyhostenie afrických žiadateľov o azyl z jeho územia, pričom veľká časť z týchto migrantov sa presídli do západných krajín.

Oznámila to v pondelok kancelária izraelského predsedu vlády Benjamina Netanjahua. Neskôr informáciu potvrdil aj samotný premiér, informovala agentúra DPA.

Netanjahu uviedol, že na základe dohody dosiahnutej s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyšle Izrael vyše 16 000 afrických migrantov do západných krajín ako Nemecko, Kanada či Taliansko. Zvyšku afrických azylantov, a síce asi 16 000 osobám, bude podľa premiéra udelený ochranný štatút a na území Izraela budú môcť zostať.

Dosiahnutá dohoda, ktorá bude implementovaná v nadchádzajúcich piatich rokoch, odvracia hrozbu nútenej deportácie migrantov do bližšie nešpecifikovaných afrických krajín.

"Toto je jedinečná dohoda medzi vysokým komisárom OSN a Izraelom, ktorá presunie 16 250 osôb, premiestni ich do rozvinutých krajín ako Kanada alebo Nemecko a Taliansko. To je záväzok, ktorý vysoký komisár OSN urobil; zorganizovať to a dokonca to zaplatiť," povedal Netanjahu na tlačovej konferencii.

Talianske ministerstvo zahraničia v krátkom vyhlásení oznámilo, že neexistuje žiadny dohovor s Talianskom v rámci dohody Izraela s UNHCR. Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že "nevie o konkrétnej žiadosti o prijatie do starostlivosti utečencov žijúcich v Izraeli, najmä z afrických krajín".

"UNHCR sa bude s podporou prijímajúcich krajín v rámci tejto dohody usilovať o to, aby uľahčil približne 16 000 Eritrejcom a Sudáncom odchod do tretích krajín, ktoré ešte len budú stanovené," uviedol vo vyhlásení úrad OSN. Podľa neho sa tak má stať v rámci rôznych programov, vrátane podpory združovania rodín či migrácie pracovnej sily.

Okolo 37 000 afrických migrantov a tisíce ich detí, pochádzajúcich najmä z Eritrey a Sudánu, uniklo v uplynulých rokoch pred nebezpečím práve do Izraela. Ten však považuje väčšinu z nich za ekonomických migrantov, nazýva ich votrelcami a tvrdí, že nie je povinný ponechať ich na svojom území. Afrických migrantov je však na území Izraela viac, než počet o akom v pondelok hovoril Netanjhau a nie je teda doposiaľ zrejmé, čo sa stane s tými zvyšnými, konštatovala agentúra DPA.

Pôvodný plán na ich vyhostenie vyvolal v krajine vlnu rozhorčenia, najmä medzi ľudskoprávnymi či mimovládnymi organizáciami. Kritici opatrenia tvrdili, že deportácie sú neetické a poškodia imidžu Izraela ako útočiska pre židovských migrantov. Netanjahu pôvodne avizoval úmysel vyhostiť týchto utečencov do tretích krajín, pričom podľa izraelských médií sa chcel dohodnúť s Rwandou a Ugandou. V pondelok však na tlačovej konferencií oznámil, že takýto plán sa neuskutoční "pre obmedzenia a politické problémy tretích krajín".

Dohodu s OSN privítali izraelské ľudskoprávne organizácie, ktoré uviedli, že jej uplatňovanie budú pozorne sledovať. Tak sa chcú uistiť, že všetci žiadatelia budú mať zabezpečené ľudské práva, štatút a bezpečie v Izraeli či iných krajinách.