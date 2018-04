Bratislava bude cvakať: Kontrola Mosta SNP zhltne takmer 250-tisíc eur

Preveria jeho kvalitu. Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na diagnostiku Mosta SNP v hodnote takmer 250-tisíc eur.

Po tom, čo most minulý rok prešiel rekonštrukciou vozovky za 1,5 milióna, v tomto roku sa bude preverovať kvalita jeho konštrukcie a estakád. Podrobnou diagnostikou by sa malo zistiť, či je most SNP bezpečný a spôsobilý na ďalšie používanie.

Minulý týždeň zverejnil magistrát hlavného mesta verejnú súťaž na diagnostiku Mosta SNP. Podrobná kontrola bratislavského mosta má preveriť bezpečnosť a spôsobilosť hlavného mostného objektu a estakád. Predpokladaná cena, ktorú mesto vyčlenilo na tento účel, je takmer 250-tisíc eur, výsledky súťaže budú známe koncom mesiaca. „Podrobná diagnostika Mosta SNP – hlavného mostného objektu a estakád slúži na posúdenie jeho stavu, zistenie odchýlok od normálu a ich príčin, overenie bezpečnosti, ďalšej spôsobilosti a zvyškovej únavovej životnosti mosta,“ píše sa v oznámení.

Magistrát v rámci diagnostiky žiada posúdenie nosných konštrukcií a materiálov a tiež určenie naliehavosti opráv. Most SNP prešiel minulý rok rekonštrukciou vozovky za 1,5 milióna eur, najprv sa opravovali vonkajšie jazdné pruhy, potom vnútorné. Podľa vyjadrenia magistrátu sa tento rok okrem diagnostiky plánuje rekonštrukcia lávok pre peších a cyklistov.

Čo sa bude kontrolovať:

celková bezpečnosť stavby

spôsobilosť mostnej konštrukcie

životnosť hlavného objektu

Most SNP v číslach

Dĺžka: 430,8 m

Šírka: 21 m

Hmotnosť: 7 537 t

Výška: 95 m

Počet prúdov: 4