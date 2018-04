Trenčania po jednoznačnej výhre nad Žilinou neskrývali obrovskú radosť: Tešili sa, ako keby boli majstri!

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy na ihrisku MŠK Žiliny vysoko 5:1. Hosťom urobil tento výsledok obrovskú radosť a tomu zodpovedali aj pozápasové oslavy v šatni.

Skandovanie, chorály či tancovanie. Aj tak to vyzeralo v kabíne Trenčanov po ich sobotňajšej výhre nad MŠK Žilinou. Nielen samotní hráči, ale i celý realizačný tím sa tešil zo zisku 3 bodov z horúcej žilinskej pôdy. Nechýbal ani tradičný pokrik Stanislava Lobotku "This is my sen". Miestami to dokonca vyzeralo, ako keby sa trenčianske mužstvo tešilo zo zisku ligového titulu.