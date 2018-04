Slováci si užili tradičnú, ale aj modernú oblievačku: Pozrite, ako to vymyslel Dávid z Detvy!

Vedrá vody a poriadna šibačka! Slováci sú ešte stále verní tradíciám a rovnako to platí aj pri slávení Veľkonočného pondelka.

Zvyky sa však v rôznych častiach Slovenska líšia. Zatiaľ čo na východe a v strede sa dievčatá nestíhali prezliekať, na západe sa nechali vyšibať poriadne ostrými korbáčmi. Mnohí mládenci ale vymenili vedrá vody za sprchu a dievčatá vyoblievali priamo v byte. Ako vyzerala tradičná a moderná oblievačka a šibačka? A čo si ženy myslia o týchto slovenských tradíciách?

Košice

Na dievčatách neostala ani nitka suchá

Alexandre Čuchtovej (17) sa tiež ušlo zopár vedier vody pri klasickej oblievačke. Zdroj: kz

Folkloristi košického súboru Železiar sa vedia obraciať nielen pri tanci, ale aj s vedrami vody. Tradičnú veľkonočnú oblievačku si užívajú podľa nepísaného desatora tak, aby na dievčatách nezostala suchá ani jedna nitka.

„Najkrajšie na tom je to, že sa stretávame a udr- žiavame tradície, aby boli naše dievky zdravé a veľmi pekné. Popri plných vedrách nezabúdame ani na doplnok. Čerešničkou je následné sprchovanie. Pomáha to, lebo sú z roka na rok krajšie!“ povedal za partiu oblievačov Lukáš Borovský (26), ktorý tancuje odmalička, ale v Železiari tri roky.

Za obete oblievačky sa z trojice Sidónia (19), Alexandra (17) a Katarína (16) nechala počuť najstaršia: „Tešíme sa, že na nás nezabúdajú. Vody majú až-až, neraz sa nám ujde aj viac vedier a hoci to trochu vtedy aj bolí, je nám ľúto, keď odchádzajú. Mohlo by to byť aj častejšie ako len raz v roku...“

Bratislava

Šibači dostali maľované kraslice

Muži si vyšibali krásne kraslice. Zdroj: iglu, kz

O tom, že tradície sa dodržiavajú aj v hlavnom meste, svedčí aj tradičná veľkonočná šibačka vo Vajnorskom ľudovom dome. Už druhý rok sa tu za účasti okolo 150 návštevníkov konala tradičná veľkonočná šibačka v krojoch, čepovanie či výroba kraslíc.

Vysoké Tatry

Šibačka po kysucky

Karolína (21), Niki (25), Baška(27) hľadali v Tatrách šibačov. Zdroj: iglu, kz

Na Hrebienok sa vo Veľkonočný pondelok vybrali aj tri dievčatá z Čadce. Každá mala svoj korbáč a čakali, že stretnú aj chlapcov, ktorí ich vyšibú. „Prišli sme samé, naozaj sa nikto nenašiel, kto by nás vyšibal,“ posťažovala sa Niki (21) a dodala: „Až v Ľadovom dome sa korbáča ujal otec a tak po kysucky nás vyšibal.“

Detva

Moderná

Riu (23) vyoblieval bratranec Dávid, potom ju aj poriadne osprchoval. Zdroj: fab

Mladý Detvanec Dávid (15) chodí dievčatá oblievať priamo k nim domov. Sesternicu Riu (23) navštívil v jej byte. „Sesternicu som osprchoval vo vani,“ prezradil Dávid. Podľa Rie je takéto oblievanie predsa len decentnejšie, ako to vonku s vedrami. „Je to tradícia, páči sa mi, keď sa každý rok pritom zíde rodina. Vyvoňajú a vyoblievajú ma aj na štyri dni dopredu,“ smiala sa mladá žena.

Zbrane: sprcha a nádobka s vodou

Výslužka: koláče, peniažky, chlieb ražný polomrkvový

Tradičná

Líviu (17) vyoblievali kamaráti z folklórneho súboru Podpoľanec tradične na dvore vedrami plnými vody. Zdroj: fab

Mládenci si nachystali vedrá a vodu do nich naberali rovno z potoka, aby boli dievčatá celý rok zdravé, šikovné a krásne. „Keby sme ženy nevykúpali, boli by mrzké, čapaté a choré. Snažíme sa stále dodržiavať zvyky našich predkov, aby ostali pre budúce generácie a nevymizli. Dievčatá nás nevyhrešia, ale, naopak, pohostia nás,“ ozrejmil folklorista Tomáš Paučo.

Vyoblievaná Lívia odmenila chlapcov za ich výkon výslužkou v podobe koláčov, čokoládových vajíčok či pálenky. „Polievanie najmä vedrami plnými studenej vody nie je príjemné, ale raz za rok to strpím, veď je to naša tradícia,“ povedala Lívia (17), ktorá bola s tradičnou oblievačkou veľmi spokojná.

Zbrane: vedrá

Výslužka: koláče, vajíčka, pálenka, chlieb ražný polomrkvový