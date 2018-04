Arnoldovi Schwarzeneggerovi vymenili chlopňu: Prvé slová Terminátora po operácii!

Arnold Schwarzenegger (70) nemá problém strieľať si sám zo seba. A nerobí to len vo svojich filmoch. Na svoj účet si zažartoval aj po operácii srdca.

Arnieho museli náhle operovať v piatok, aby mu nahradili nefunkčnú srdcovú chlopňu. A aké boli jeho prvé slová, keď sa prebral z narkózy? „Vrátil som sa (I´m back),“ povedal v narážke na slávnu hlášku z filmu Terminátor z roku 1984. Veta „Ja sa vrátim (I´ll be back)“ sa odvtedy nerozlučne spája so Schwarzeneggerom. Filmového Terminátora museli operovať už v roku 1997.

Vtedy dostal experimentálnu chlopňu, o ktorej bolo jasné, že nevydrží navždy a raz ju bude treba vymeniť. Ten okamih prišiel teraz. Napriek všetkým zdravotným problémom sa Arnie ešte rozhodne nechystá do dôchodku. V júni začne nakrúcať Terminátora 6, ktorý by mal byť hotový do júla 2019. Plánuje tiež film Trojičky, ktorý je pokračovaním komédie Dvojičky s Dannym DeVitom z roku 1988.