Začínajú sa zápisy do základných škôl: Čo by mal ovládať predškolák? Z tohto ho vyskúšajte

Malo už vaše dieťa šesť rokov, alebo ich dovŕši do konca augusta? Aj keď sa mu v materskej škole páči, je čas posunúť sa vyššie.

Zo zákona ho musíte prihlásiť do základnej školy. Dnes je prvý pracovný deň v apríli a na mnohých základných školách sa konajú zápisy. Na čo by ste mali svojho potomka pripraviť? Čo sa na zápise vyžaduje a ako to prebieha?

Zápis do základnej školy sa podľa zákona koná od 1. do 30. apríla. Presné miesto a čas určí jej zriaďovateľ, zväčša obec alebo mesto. Rodič a dieťa musia prísť spolu. „Pedagógovia väčšinou formou rozhovoru s dieťaťom a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti,” píše komunikačný odbor ministerstva školstva. Rezort na základe štatistických údajov predpokladá, že teraz k zápisu príde približne 62-tisíc detí.

Ktoré deti treba prihlásiť

škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka bude mať 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť

ak nie je primerane vyspelé (telesne alebo duševne), riaditeľ školy na žiadosť rodiča rozhodne o odklade o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka

riaditeľ môže rozhodnúť aj na návrh materskej školy a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale len so súhlasom rodiča

Z tohto vyskúšajte predškoláka

samostatne sa obliecť a obuť

správne vyslovovanie všetkých hlások

vyslovovanie krátkych slov po hláskach

spočítanie predmetov do „päť”

Vysvetlenie obsahu krátkej rozprávky

Vedieť naspamäť pesničku alebo básničku

rozoznať farby, geometrické tvary

orientácia v priestore (vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu)

nakreslenie postavy so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená)

vystrihnúť jednoduchý tvar

Ako vybrať školu

dieťa spravidla chodí do školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola)

ak preň vyberiete inú základnú školu, vyžaduje sa súhlas jej riaditeľa

riaditeľ spádovej školy musí prednostne prijať všetkých žiakov s trvalým pobytom v jej obvode, ak mu to kapacita tried umožňuje

Čo musíte na zápise predložiť

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

Meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko rodičov

Vedeli ste?

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie riaditeľ školy rozhodne do 15. júna.

Aké informácie nájdete v programe

Výučba cudzieho jazyka

Ponuka mimoškolskej činnosti

Projekty realizované školou

Plavecké, korčuliarske, lyžiarske výcviky, školy v prírode

Vybavenosť tried učebnými pomôckami, IK technikou

Vzdelávací program

Koľko hodín angličtiny v škole majú? Ako je vybavená počítačmi? Ak nevyužijete deň otvorených dverí, pozrite si školský vzdelávací program. „Je to základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňujú výchova a vzdelávanie v príslušnej škole,” píše ministerstvo. Program sa zverejňuje na verejne prístupnom mieste, najmä na internetovej stránke školy.

Nestrašte ho, vyzdvihnite pozitíva

Gabriela Herényiová, detská psychologička