Unikátna výstava o panovníčke Rakúsko-Uhorska: Mária Terézia bola žiarlivá manželka!

Múdra panovníčka, no aj obetavá matka. Taká bola cisárovná Mária Terézia, ktorej 300. výročie narodenia si pripomíname tento rok.

Predstaviť si ju v plnej kráse, avšak len sprostredkovane v podaní herečky Anikó Vargovej, mohli návštevníci v kaštieli Betliar túto Bielu sobotu. Hoci pre zlé počasie bola inscenácia preložená do vnútorných priestorov kaštieľa, návštevníkov to neodradilo a prehliadku si užili.

Kráľovnú Uhorska, ako zvykli Máriu Teréziu nazývať, si zahrala v krátkej inscenácii herečka Anikó Vargová. „Mária Terézia bola určite výnimočnou ženou. Šľachetná, mala rada svoje deti, súcitná, odvážna, veľmi silná,“ povedala Anikó Vargová, ktorá by však panovníčkou takého veľkého formátu byť nechcela. „Vôbec po tom netúžim, lebo už pri hre grófky v seriáli odohrávajúcom sa práve v Betliari som si uvedomila, akú zodpovednosť a aj neslobodu ženy vo funkciách prežívali,“ dodala Vargová.

Cisárovná však musela bojovať aj na poli bežného života. „Dokázala zreformovať krajinu, no bola aj veľmi žiarlivá. Vieme to z archívne doložených hysterických výstupov. K manželovi Františkovi Lotrinskému teda vedela byť aj veľmi nepríjemná,“ upozornil riaditeľ Múzea Betliar Július Barczi. Výstava jedinečnej zbierky unikátov z obdobia tejto panovníčky v Betliari potrvá do konca apríla.