Politici dostali otázku na telo: Čo by robili, keby nesedeli vo vláde? Danko by bol advokát, Blaha marxista

Už vznik vlády v roku 2016 je spájaný so zradou Siete Radoslava Procházku (46) a Mosta-Híd Bélu Bugára (59).

Súčasná pretransformovaná vláda, ktorá po protestoch ulice vyšvihla do čela Petra Pellegriniho (42), získala dostatok hlasov poslancov na vyslovenie dôvery a možného ďalšieho pôsobenia súčasnej koalície. Napriek odchodu Roberta Fica (53) či Roberta Kaliňáka (46) však demonštrácie neutíchajú. Nový Čas sa preto zaujímal, či by sa súčasní vládni poslanci dokázali vôbec uživiť inou prácou ako službou ľudu za mimoriadne štedré platy.

Fico je v politike od roku 1992, Bugár dokonca od roku 1990. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) sa však situácia v spoločnosti zmenila a z Fica sa stal rádový poslanec. Chvíľu to vyzeralo aj na predčasné voľby. To by znamenalo možný definitívny odchod niektorých vrcholových politikov. Napokon sa však dohodli a súčasná pozmenená vláda pod vedením Pellegriniho by mala vydržať do roku 2020.

Podpredseda parlamentu za Most-Híd Andrej Hrnčiar (44) hovorí, že na odchod z politiky je časom pripravený. „K herectvu sa už určite nechcem vrátiť, pretože každá etapa v živote má svoj začiatok a koniec. V komunálnej politike končím tento rok a teším sa na ďalšiu etapu,“ povedal s tým, že jeho ambíciou do budúcnosti je podnikanie v cestovnom ruchu.

Poslanec Smeru Ľuboš Blaha má zas v pláne písať marxistické knihy. „Čiže to isté, čo robím celý život,“ povedal. Politológ Jána Baránek upozorňuje, že súčasný systém vyhovuje politickým trafikantom. „Tu by pomohla zmena volebného zákona a zrušenie jedného volebného obvodu na celé Slovensko,“ povedal Baránek.

Andrej Danko, SNS - Advokát

Vrátil by som sa k tomu, čo som robil aj pred dvoma rokmi, a to k advokácii.

Ľuboš Blaha, Smer - Marxista

Učil by som na vysokej škole. Dejiny politického myslenia, európske štúdiá, teórie globalizácie, politológiu a sociálnu politiku. Písal marxistické knihy a angažoval sa v európskom ľavicovom hnutí. Čiže to isté, čo robím celý život.

Andrej Hrnčiar, Most-Híd - Podnikateľ

Podnikal by som. Už teraz mi život na politike určite nestojí. Som spoločníkom firmy, ktorá vlastní nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Keď nebudem v politike, tak budem podnikať v cestovnom ruchu.

Anton Hrnko, SNS - Dôchodca

Bol by som už dôchodca. Robil by som iba to, čo by ma bavilo, a to je história. Študoval by som a po prípade písal.

Kompenzujú si neschopnosť

Ján Baránek, politológ

Politici, ktorí sú 20 rokov v politike, na nich to platí. Svoju profesiu už opustili. Existujú politici, ktorí do nej išli, len aby sa ňou uživili. Týka sa to najmä poslancov parlamentu, ktorí to majú ako kompenzáciu svojej profesijnej neschopnosti. To je problém, že sú to zdvíhači rúk, ktorí nie sú politicky slobodní.