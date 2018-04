Škrtel opísal svoj dramatický boj: Klobúk dole pred Dudom a Sabom!

Slovenským fanúšikom sa na chvíľu zastavil dych. Vo finálovom stretnutí turnaja King´s Cup 2018 v thajskom Bangkoku proti domácemu výberu sa strachovali o kapitána Martina Škrtela (33).

Nielen fanúšikov, ale aj spoluhráčov a celý realizačný tím vystrašila 28. minúta zápasu. Po nepríjemnom zásahu loptou do tváre zostal nehybne ležať na trávniku Martin Škrtel. Okamžite k nemu pribehol Ondrej Duda, ktorý mu skontroloval, či nemá zapadnutý jazyk.

„Pamätám si, že som križoval protihráča. Ešte som premýšľal nad tým, že ak si hodí loptu popri čiare, pôjdem do sklzu a vypichnem mu ju. Neočakávane sa rozhodol preniesť hru na druhú stranu a loptou ma trafil priamo do sánky. Doslova ma knokautoval,“ nechal sa počuť Škrtel pre šport.sk

„Potom si spomínam až na to, že sa pri mne objavil doktor Baťalík a masér Prelovský. Bol som určite chvíľu mimo, ale ťažko odhadnúť koľko, možno 5 či 10 sekúnd. Našťastie, nebolo to také vážne, ako sa neskôr spomínalo. Jazyk mi nezapadol a lekár ma ubezpečil, že som celý čas dýchal,“ dodal Škrtel.

"Futbal je síce dôležitý, ale zdravie je najdôležitejšie. Doktor po prebratí ubezpečil, že som nemal zapadnutý jazyk. Cítil som sa dobre, takže som si povedal, že to skúsim a uvidím. Keď som sa vrátil do hry, nepociťoval som žiadne problémy. klobúk dolu pred ich reakciou. Pozrel som si všetko neskôr na videu. Duda a Sabo, ktorí mi pomohli, sú ešte mladí, ale zachovali sa neskutočne pohotovo. Nestratili hlavu a boli pripravení okamžite mi pomôcť. Sám neviem, ako by som zareagoval ja, o to viac si cením, čo pre mňa urobili,“ uzavrel Škrtel.