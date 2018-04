Princ William a Kate očakávajú tretieho potomka: Ako sa bude volať ďalšie bábätko?

Britská kráľovská tradícia odporúča členom kráľovskej rodiny, ktorí čakajú potomka, aby nepátrali po jeho pohlaví do chvíle, než sa narodí.

Princ William a vojvodkyňa Catherine tak zatiaľ stále netušia, či to bude druhý chlapec, alebo druhé dievča. „William a Kate nepoznajú pohlavie dieťaťa, takže sa na to tešia až s pôrodom. Je potom ale veľmi ťažké byť na pôrod úplne pripravený so všetkým, keď neviete, či to bude chlapec alebo dievča,“ povedal zdroj blízky kráľovskej rodine v rozhovore pre magazín E! News.



Catherine pritom na konci marca oficiálne odišla na materskú dovolenku a nemusí sa venovať reprezentatívnym činnostiam Spojeného kráľovstva. Podľa odborníkov na britskú kráľovskú rodinu a britských stávkových kancelárií budú mať William a Kate zrejme Alice či Mary, prípadne Victoriu, pokiaľ to bude dievča, prípadne Artura či Alberta, keď to bude chlapec.