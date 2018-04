Dwayne Johnson prehovoril o depresívnej minulosti: V mladosti prežil peklo!

Dwayne Johnson (45), známy ako The Rock, je na pohľad stelesnením neoblomnej sily, ale v mladosti prežil ťažké chvíle.

Herec sa priznal, že v priebehu svojho života často bojoval s výkyvmi nálad, najmä počas mladosti, keď jeho rodina čelila chudobe a vyhodili ich z vlastného bytu v Tennessee. "Dostal som sa do bodu, kedy som nechcel nič robiť ani nikam ísť. Neustále som plakal. Bol to moje úplne najhoršie časy," priznáva herec. Dokonca keď mal len 15 rokov, stal sa svedkom niečoho príšerného. Jeho matka sa pokúsila spáchať samovraždu v rušnej premávke! Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vystúpila z auta na diaľnici v Nashville a vkročila do premávky v plnom prúde. Veľké kamióny a autá zchádzali z cesty. Schmatol som ju späť a odtiahol na okraj cesty," hovorí The Rock. Jeho matka si však na túto udalosť vôbec nepamätá a to je podľa neho pre ňu najlepšie. Obaja sa už z toho dostali, ale vždy sa snažia venovať pozornosť tým, ktorí prežívajú ťažké časy, píše Mirror. "Musíme im pomôcť preniesť sa cez to a pripomenúť im, že nie sú sami," dodáva.