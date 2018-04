Trumpov pohár trpezlivosti pretiekol: Nepodporí ani program pre detských prisťahovalcov

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na twitteri napísal, že nepodporí program pre detských prisťahovalcov DACA, pretože americko-mexická hranica sa stáva nebezpečnejšia.

Pohrozil tiež, že pokiaľ Mexiko nezastaví prúdy migrantov, Spojené štáty odstúpia zo Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), o ktorej novej podobe teraz USA, Mexiko a Kanada rokujú. Informovala o tom agentúra AP. Trump si len krátko potom, čo prostredníctvom twitteru poprial peknú veľkonočnú nedeľu, posťažoval, že "liberálne" zákony znemožňujú pohraničníkom robiť ich prácu, a republikáni by mali radikálne pretlačiť "ihneď prísne zákony". "Už žiadna DACA!" dodal.

Denník The New York Times (NYT) napísal, že americký prezident zjavne reagoval na diskusnú a spravodajskú reláciu Fox & Friends, ktorá len niekoľko minút predtým odvysielala príspevok o niekoľkých stovkách migrantov zo Strednej Ameriky, ktorí v karavanoch smerujú k hranici Mexika so Spojenými štátmi. DACA chráni pred deportáciou zhruba 800.000 prisťahovalcov, ktorí do USA prišli ako deti. Účastníci programu majú dvojročnú záruku, že nebudú vyhostení, v USA naviac môžu legálne pracovať. Program DACA doteraz fungoval na základe prezidentovho nariadenia.

Trump minulý rok oznámil, že program končí, ale jeho rozhodnutie blokujú súdy. Prezident doteraz vyjednával s demokratmi o legislatívnom riešení problému. Jeho nedeľný tweet napovedá, že už program podporovať nebude, napísal denník NYT. Na Trumpove tweety reagoval ľavicový kandidát na mexického prezidenta Andrés Manuel López Obrador, podľa ktorého múr na hranici a sila nevyriešia bezpečnosť ani sociálne problémy. Rokovanie o novej podobe NAFTA by sa podľa neho malo konať až po prezidentských voľbách v Mexiku, ktoré budú 1. júla.