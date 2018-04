Iný zvuk, iné titulky? Sagan sa v rozhovore síce usmieval, ale súperov sfúkol výstižnou hláškou!

Víťaz belgickej klasiky Okolo Flámska spred dvoch rokov, Slovák Peter Sagan skončil v 102. ročníku "iba" na šiestej priečke. Jeho brat a tímový kolega Juraj Sagan obsadil 92. miesto so stratou +14:31 min.

"Boli to veľmi ťažké a rýchle preteky. Quick-Step, Sky a BMC nasadili hneď od štartu vysoké tempo. Som spokojný so svojím výkonom a taktiež s tímovými kolegami, boli pri mne vždy, keď to bolo možné. Vydal som zo seba všetko, aby som stiahol straty, no pre mňa samého to bolo nemožné. Teším sa na Paríž - Roubaix," povedal P. Sagan pre oficiálnu stránku Bory.

Vysmiaty slovenský zástupca uviedol viac v rozhovore pre web sport.sk. Azda najlepšie vystihol našinec svojich nesúťaživých súperov opisom situácie z posledných desiatich kilometrov závodu: "Na to aby ma zišli, tak ťahali všetci a potom keď už ma zišli, tak čo zasa... skončil pretek?"