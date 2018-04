Bezcitní vandali úradovali v Lučenci: Otrávili nevinné zvieratká v minizoo!

Bezcitní vandali úradovali v mestskom parku.

V minizoo v Lučenci niekto zrejme úmyselne otrávil zvieratká. Choré lamy, ovečky a kozičky si v nedeľu ráno všimol veterinár Jaroslav Čermák, ktorý ich chodí pravidelne kŕmiť. Okamžite začal s liečbou a otrasný čin neznámeho páchateľa oznámil aj na polícii.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Park v centre Novohradu je známy svojou minizoo plnej rôznych zvieratiek, ktoré robia najväčšiu radosť najmä deťom. Tentoraz sa však tieto bezbranné tvory stali terčom bezcitných vandalov. Dve lamy, tri kozičky a ovečka skrutkorohá už doslova bojovali o život, keď ich otrávenie spozoroval veterinár a zachránil ich v poslednej chvíli. „Zvieratká chodím pravidelne kŕmiť a ráno mi bolo podozrivé, že kozička ležala vonku v blate. Ostatné tiež vyzerali veľmi zle, mali plné válovčeky, krmiva sa ani nedotkli. Potom som si ich začal ešte viacej všímať a vyzerá to na otravu,“ ozrejmil Jaroslav Čermák, ktorý chce veriť tomu, že to niekto neurobil úmyselne.

„Možno tam len niečo hodil. No proti tomu hovorí to, že ochoreli všetky zvieratká a naraz. Našťastie, väčšina už je mimo nebezpečenstva,“ prezradil zverolekár. V kritickom stave však ostáva najväčšia kozička, ktorá bola podľa Čermáka asi najpažravejšia. „S ňou to nemusí skončiť dobre, no to ukáže čas. Nasadil som všetkým zvieratkám symptomatickú liečbu, kozičky dostali aj infúzie a injekcie a lamy s ovečkou antidotá. Tých otráv je veľmi veľa, takže som vyskúšal viacej rôznych liečiv,“ vysvetlil veterinár, ktorý oznámil podozrenie na otrávenie zvierat aj mužom zákona. „Hneď po sviatkoch pôjdem na políciu a oboznámim ich s následkami, dúfam však, že žiadne nebudú,“ dodal Čermák. Mesto plánuje po tomto otrasnom čine umiestniť v parku fotopasce, alebo kamery.