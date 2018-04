Neuveriteľný príbeh z dielne formuly 3: 18-ročného mladíka obdivujú najväčšie hviezdy F1-tky!

Necelý rok po amputácii oboch nôh nadchol v sobotu osemnásťročný pilot Billy Monger nielen motoristický svet, keď pri návrate do súťažného vozidla obsadil tretie miesto v pretekoch britského šampionátu formuly 3.

Jeho úspech na okruhu Oulton Park na severozápade Anglicka vzbudil pozornosť medzi slávnejšími kolegami vrátane štvornásobného majstra sveta formuly 1 Lewisa Hamiltona, ktorý sa prostredníctvom sociálnych sietí zaradil medzi množstvo gratulantov.

Otvoriť galériu Billy ostal po nehode s protézou. Zdroj: Getty Images

Monger prišiel o nohy vlani v dôsledku havárie z 16. apríla v závode formule 4 v Donington Parku, pri ktorom zozadu narazil v plnej rýchlosti do stojaceho vozidla. Tri dni bol v kóme a v nemocnici strávil skoro mesiac. K úspešnej rekonvalescencii a skorému návratu mu pomohli aj peniaze z verejnej zbierky, ktorá zhromaždila cez milión dolárov. Prispeli do nej i Hamilton či ďalší bývalí majstri sveta F1 Jenson Button a Nico Rosberg.

K pretekaniu sa Monger teraz vrátil v špeciálne upravenom monoposte tímu Carlin s ovládaním plynu na volante a pedálom prispôsobeným na brzdenie protézou.

"Keby ste mi povedali, že budem v prvom závode na pódiu, asi by som si pomyslel, že mi klamete. Je to trochu neskutočný, ale úžasný pocit, už len to, že vôbec zase pretekáte," citovala Monger BBC. "Dokázal som, že som konkurencieschopný, a to je viac, ako som kedy žiadal. Keď som videl cieľovú vlajku, cítil som skôr úľavu, že sa to všetko vyplatilo," dodal.