Povodňové nebezpečenstvo sa rozšírilo: Tieto okresy sú v ohrození!

Zoznam okresov so zvýšeným povodňovým nebezpečenstvom sa zvýšil.

Najvyššia výstraha 3. stupňa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí nielen pre oblasť Trebišov-Roňava, ale aj pre okres Stropkov. Meteorológovia takisto zvýšili výstrahu pred povodňami z trvalého dažďa i pre okresy Humenné, Svidník a Košice-okolie. Hydrologická výstraha 1. stupňa sa okrem okresov Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja rozšírila aj na okresy Žilinského kraja Turčianske Teplice a Liptovský Mikuláš. Na východnom Slovensku platí až do 18.00 h výstraha pred intenzívnym dažďom, ojedinele môže spadnúť 35 až 50 mm zrážok.

Na horách v oblasti Kysúc, Oravy, Liptova, Turca, Spiša i Horehronia platí od nedeľňajšieho popoludnia až do pondelkového (2.4.) poludnia výstraha pred nárazovým vetrom - v polohách nad pásmom lesa môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h, na hrebeňoch to môže byť 135 až 150 km/h. Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v nižších polohách. Výstraha pred nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 70 km/h platí do 18.00 h pre oblasť juhozápadného Slovenska.