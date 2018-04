Tvrdá kritika amerického prezidenta: Vieme, kto leží Trumpovi v žalúdku!

Americký prezident Donald Trump pokračuje v útokoch na internetový obchod Amazon.com.

V sobotu (31.3.) označil jeho dohodu s poštou U.S. Postal Service o doručovaní balíkov za stratu peňazí, ktorá ublíži americkým daňovým poplatníkom. Federálne regulačné úrady však na základe svojich zistení dospeli naopak k záveru, že zmluva s Amazonom bude pre poštu zisková. Trump na sociálnej sieti Twitter napísal, že "americká pošta stratí na každom balíku Amazonu v priemere 1,50 USD". A to môže viesť k miliardovým stratám ročne. Podľa Trumpa, ak by pošta zvýšila poplatky za balíky, náklady Amazonu na ich doručenie by vzrástli o 2,6 miliardy USD (2,11 miliardy eur). "Tento podvod sa musí zastaviť. Amazon musí platiť skutočné náklady (a dane)!," napísal prezident na Twitteri.

Amazon sa opakovane stal terčom hnevu prezidenta Trumpa. Internetový obchod ho veľmi "dráždi", pretože zakladateľ Amazonu Jeff Bezos vlastní aj noviny Washington Post. Trump tieto noviny označil za šíriteľa "falošných správ" po tom, ako informovali o nevhodných praktikách počas jeho predvolebnej kampane a kritizujú aj jeho pôsobenie vo funkcii. Trump na to v sobotu sám poukázal vo svojom tweete, keď obvinil Amazon, že používa "falošný Washington Post" ako lobistu. Noviny aj Bezos už v minulosti v reakcii na podobné obvinenia uviedli, že Bezos nie je zapojený do žiadnych novinárskych rozhodnutí. Najnovší útok prezidenta Amazon aj Washington Post odmietli komentovať.

Pre Amazon je kľúčová doprava objednávok ku klientom. Akékoľvek zvýšenie poplatkov a sadzieb za dopravu by určite mohlo spôsobiť internetovému obchodu určité škody. Amazon posiela balíky prostredníctvom pošty, zásielkových služieb FedEx, UPS a ďalších. Ale zatiaľ čo americká pošta ako celok už 11 rokov vykazuje straty, jej divízia balíkov ako jediná dosahuje zisk. Aj vďaka elektronickým obchodom sa tržby pošty z balíkov zvyšujú o dvojciferné čísla, čo však nestačí na kompenzáciu nákladov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť, ako aj pokles príjmov z listov a reklamných zásielok.