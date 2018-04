Pápež František na Veľkú noc: Srdcervúca prosba pre celý svet!

Pápež František celebroval slávnostnú omšu na Veľkonočnú nedeľu, najdôležitejší sviatok v kresťanskom kalendári, ktorý je pripomenutím Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Po nej udelil tradičné požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi) a využil ho na to, aby vyzval na "zmierenie" medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi. Najnovšie zrážky medzi nimi v pásme Gazy si totiž vyžiadali najmenej 15 ľudských životov. Informácie poskytla TASR Konferencia biskupov Slovenska. František (81) na začiatku posolstva povedal: 'Ježiš je Pán, Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi nami. Aleluja!' A pokračoval: "Ježiš sám predpovedal svoju smrť a zmŕtvychvstanie prostredníctvom obrazu pšeničného zrna. Hovoril: 'Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu'. A presne to sa stalo: Ježiš, pšeničné zrno zasiate Bohom do brázd zeme, zomrel zabitý hriechom sveta, bol dva dni v hrobe; ale v tej smrti bola obsiahnutá všetka moc Božej lásky, ktorá vytryskla a zjavila sa na tretí deň - ten deň, ktorý dnes slávime: vo Veľkú noc Krista Pána.'"

Pápež dodal: "My kresťania veríme a vieme, že zmŕtvychvstanie Krista je pravou nádejou sveta, tou, ktorá nesklame. Je silou pšeničného zrna, silou lásky, ktorá sa znižuje a dáva sa až do krajnosti, a ktorá opravdivo obnovuje svet. Táto sila prináša ovocie aj dnes v brázdach našich dejín, poznačených mnohými neprávosťami a násilím. Prináša ovocie nádeje a dôstojnosti tam, kde je bieda a vylúčenie, kde je hlad a nedostatok práce, k migrantom a utečencom – mnohokrát odmietnutým súčasnou kultúrou vyraďovania, k obetiam drogových kartelov, obchodovania s ľuďmi a otroctva našich čias."

Líder 1,3 miliardy katolíkov po celom svete na Námestí svätého Petra v Ríme, zaliatom slnkom, pred 80.000 pútnikmi pokračoval: "My dnes prosíme o ovocie pokoja pre celý svet". Zmienil sa aj o "milovanej a mučenej Sýrii, ktorej obyvateľstvo je vyčerpané vojnou, ktorá nemá konca". Dodal: "Kiež svetlo vzkrieseného Krista ožiari svedomie všetkých, čo zodpovedajú za politickú a vojenskú oblasť, aby sa urobil okamžitý koniec prebiehajúcemu kynoženiu".

František v posolstve tiež prosil o "ovocie pokoja" pre Jemen, širší región Blízkeho východu, Ukrajinu, Venezuelu, Južný Sudán, Konžskú demokratickú republiku (KDR) a Kórejský polostrov. "Ovocie dialógu vyprosujeme pre Kórejský polostrov, aby prebiehajúce rozhovory dopomohli k súladu a upokojeniu v tejto oblasti. Tí, ktorí majú priamu zodpovednosť, nech konajú s múdrosťou a schopnosťou rozlíšiť, čo je dobré pre kórejský ľud..." uviedol pápež. Upozornil i na ťažký život detí, ktoré pre vojny a hlad vyrastajú bez nádeje, bez prístupu k vzdelávaniu a k zdravotnej starostlivosti; a tiež na osud starých ľudí, ktorých vyraďuje egoistická kultúra, odsúvajúca nabok každého, kto nie je "produktívny".

Pápež adresoval osobitný odkaz aj politikom. "Ovocie múdrosti vyprosujme pre tých, ktorí na celom svete majú politickú zodpovednosť, aby vždy rešpektovali ľudskú dôstojnosť, oddane sa vkladali do služby spoločného dobra a zabezpečili tak rozvoj a bezpečnosť svojich občanov," povedal. Vatikánske Námestie svätého Petra bolo podľa agentúry DPA vyzdobené 50.000 holandskými rastlinami a kvetmi, napríklad 13.500 narcismi, 20.000 tulipánmi a 3500 ružami. Omše sa za prísnych bezpečnostných opatrení zúčastnilo okolo 80.000 ľudí, odhadla talianska polícia. Prítomné boli aj desiatky kardinálov a biskupov i ďalších vysokopostavených kňazov. Taliansko je napäté po sérii protiteroristických zatýkaní a správ, že islamisti si vybrali Rím za svoj terč. V metropole preto zaisťovalo bezpečnosť okolo 10.000 policajtov.