Toto si odložte: Bude takto vyzerať rebríček najlepších futbalistov o pár rokov?

Priaznivci počítačových hier a futbalu ju už poznajú. Najnovšia verzia hry FIFA, ktorej tvárou sa stal Cristiano Ronaldo, ponúka mnoho zaujímavého pre tých, ktorí si radi vychutnajú futbal v takejto „umelej“ verzii.

Pozorný hráč tu nájde mnoho zaujímavých kombinácií, ale napríklad aj rebríček budúcnosti, presnejšie menoslov futbalistov, ktorí v najbližšej desaťročnici získali Zlatú loptu, ocenenie pre „naj“ hráča daného roka.

Podľa tejto fikcii napr. Argentínčan Messi už do konca svojej kariéry nezíska túto trofej, ale Cristiano Ronaldo a Neymar ju ešte raz vyhrajú. Hodné zapamätania sú však aj ďalšie mená, ktoré sa v tomto rebríčku objavujú! Napríklad kde zakotví Paragujčan Antonio Sanabria, ktorý nedávno poslnil Betis, či Ángel Correa, ktorý momentálne pôsobí v Atlético, alebo Axel Tuanzebe, ktorého zapožičal Manchester United do Aston Villy.

Jednu chybičku na prvý pohľad rebríček má už dnes: Poliak Robert Lewandowski, ktorý by mal získať Zlatú loptu v roku 2020, je písaný ako hráč Bayernu Mníchov, pritom pred pár dňami obletela správa o jeho letnom prestupe do Realu Madrid. To je prvý pohľad, ten druhý našepkáva, že do roku 2020 sa Lewa predsa môže do bavorského veľkoklubu vrátiť... :-)

Držitelia Zlatej lopty 2019 – 2029 podľa FIFA-18

2019: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2020: Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)

2021: Neymar (Paris SG)

2022: Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

2023: Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

2024: Mauro Icardi (Real Madrid)

2025: Gabriel Jesus (Manchester City)

2026: Antonio Sanabria (AC Miláno)

2027: Ángel Correa (Real Madrid)

2028: Óscar Cardosso (FC Barcelona)

2029: Axel Tuanzebe (Everton)