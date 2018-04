Strašidelná nehoda: Časť kolotoča sa odtrhla aj s ľuďmi, vyhasol jeden život!

V dôsledku poruchy kolotoča prišiel v sobotu na juhovýchode Francúzska o život 40-ročný muž a najmenej štyria ľudia sa zranili. Jedna osoba vážne.

Časť kolotoča aj s pasažiermi sa odtrhla z konštrukcie a tvrdo dopadla na zem. Prevádzkovateľ atrakcie v Neuville-sur-Saône neďaleko Lyonu bol zadržaný, napísal web televízie FranceInfo.

"Išlo o technickú závadu na kolotoči.. so sedadlami zavesenými na ramenách," povedal zástupca starostu Laurent Buffard. "Kolotoč sa zrazu odtrhol a tvrdo dopadol na zem. V momente kontaktu to jedného človeka vyhodilo, to bola obeť," pokračoval.

Vo vážnom stave hospitalizovali aj osemročného chlapca. Spravodajský web BBC neskôr uviedol, že zranených bolo až 12 ľudí.