Slavo dostal doživotný zákaz: Opitý šoféroval autá v dvoch štátoch

Mladému mužovi z Kremnice (okres Žiar nad Hronom) sudca vymeral trest doživotného zákazu šoférovania. Slavo (37) totiž trikrát šoféroval auto pod vplyvom návykovej látky a to v dvoch štátoch.

Slavomíra Ch. (37) z Kremnice (okres Žiar nad Hronom) chytili v obci Bystrá (okres Brezno) za volantom osobného auta Nissan Almera, pričom nafúkal 0,79 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,65 promile alkoholu. Sudca Okresného súdu v Brezne Mário Šulej trestným rozkazom Slavovi za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a marenie výkonu úradného rozhodnutia vymeral peňažný trest 700 eur a súčasne mu zakázal šoférovať motorové vozidlá na doživotie.

Prečo zákaz šoférovania na doživotie? Slava pred šiestimi rokmi súd v Žiari nad Hronom potrestal peňažným trestom 500 eur a zákazom šoférovania na 1,5 roka za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Kremničanovi súd v Břeclavi (ČR) za rovnaký prečin uložil trest tri mesiace s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a zakázal šoférovanie na 16 mesiacov.

„Keby to bolo v mojej moci, ja by som auto zhabala. Ak nechce skončiť vo väzení, mal by si rozmyslieť, či si ešte niekdy sadne za volant. Je mladý, nech chodí pešo alebo sa vozí na bicykli. Ale ani na bicykli nesmie jazdiť opitý! Neľutujem ho...“, povedala Slavova suseda. „A nech je rád, že nikoho v opitosti nezabil,“ dodala suseda.