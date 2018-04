Pánik gólom a asistenciou pri výhre Arizony, obhajca s miestenkou pre play off

Slovenský hokejista Richard Pánik si v noci na nedeľu pripísal v NHL gól i asistenciu, čím prispel k domácemu triumfu Arizony Coyotes nad St. Louis Blues 6:0.

Asistoval aj Andrej Sekera, ale jeho Edmontom Oilers prehral na ľade Calgary Flames 2:3.

Hráči Pittsburghu Penguins si domácim víťazstvom nad Montrealom Canadiens 5:2 zabezpečili účasť v play off Východnej konferencie. Obhajcovia Stanleyho pohára z uplynulých dvoch ročníkov sa do vyraďovacej časti prebojovali v dvanástej sezóne za sebou, čo je najdlhšia pokračujúca séria v súťaži. Vegas si vo svojej aréne poradilo so San Jose Sharks 3:2, zásluhou čoho potvrdilo prvenstvo v Pacifickej divízii hneď v premiérovej sezóne v NHL. Tomáš Tatar nebodoval v drese Golden Knights.

Boston zvíťazil na vlastnom ľade nad Floridou Panthers 5:1. V zostave Bruins ešte po zranení chýbal kapitán Zdeno Chára, ktorý by sa mal vrátiť už v najbližšom zápase v nedeľu proti Philadelphii Flyers. Detroit Red Wings zdolal Ottawu Senators bez zraneného Mariána Gáboríka 2:0.

Výsledky:

Boston - Florida 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Góly: 12. Holden (Krejčí, Debrusk), 15. Debrusk (Donato, Krejčí), 22. Donato (Krejčí), 34. P. Bergeron (Backes, Pastrňák), 37. Debrusk (K. Miller, Grzelcyk) - 5. McGinn (Yandle, Trocheck).

Detroit - Ottawa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 25. Larkin (Mantha, N. Jensen), 45. Athanasiou (N. Kronwall).

Vancouver - Columbus 5:4 pp (0:1, 2:0, 2:3 - 1:0)

Góly: 32. Archibald (Sautner), 34. Goldobin (Jokinen), 46. Jokinen (Virtanen, Horvat), 55. Horvat (Jokinen, Pouliot), 62. Edler (Sutter) - 14. Jones (Atkinson, Panarin), 57. Dubois (Panarin, Jones), 59. Werenski (Panarin, Jones), 59. Atkinson (Jones, Panarin).

Carolina - New Yorku Rangers 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Góly: 49. Skinner (D. Ryan, Dahlbeck) - 24. Sproul (Carey, Namestnikov), 34. K. Hayes (Fast).

New Jersey - New York Islanders 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Góly: 8. Noesen (Coleman, Butcher), 21. Hall (Butcher, Palmieri), 30. Hall (Noesen), 39. Coleman (Mueller, Grabner), 57. Wagner (Boychuk, Leddy) - 2. Fritz (Davidson, Tavares), 34. Beauvillier (Barzal, Nelson).

Pittsburgh - Montreal 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Góly: 10. Sheary (Sheahan, Hunwick), 11. Hörnqvist (Schultz, P. Kessel), 15. Hagelin (Malkin), 48. P. Kessel (Crosby, Malkin), 50. Sheahan (Määttä, Letang) - 9. Petry (Gallagher, Byron), 20. Drouin (Galchenyuk, Gallagher).

Toronto - Winnipeg 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Góly: 23. Marleau (Matthews, Gardiner) - 29. Morrissey (Ehlers, Trouba), 30. Byfuglien (Wheeler, Stastny), 38. Copp (Lowry, Tanev).

Dallas - Minnesota 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 13. Spezza (Radulov, Klingberg), 28. Klingberg (Jamie Benn, Seguin), 41. Faksa (Pitlick), 60. Seguin - 42. Parise (Mikael Granlund, Brodin).

Nashville - Buffalo 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)

Góly: 3. P.K. Subban (Josi, Johansen), 17. Watson (Ekholm, Bonino), 22. Turris (C. Smith, Fiala), 33. Bonino (Ellis, Watson) - 1. Pominville (Girgensons, Eichel), 26. R. O´Reilly (Eichel, Ristolainen), 28. Okposo (Rodrigues, Mittelstadt), 36. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 38. Reinhart (R. O´Reilly, Eichel), 39. Okposo (Ristolainen, Eichel), 49. Reinhart (R. O´Reilly).

Arizona - St. Louis 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Góly: 15. L. Schenn (Strome, Domi), 24. PÁNIK (Keller, Stepan), 36. Ekman-Larsson (PÁNIK, Stepan), 40. Chychrun (Richardson, Ekman-Larsson), 52. Goligoski (Domi, Strome), 58. Rinaldo (Domi, Strome).

Calgary - Edmontom 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Góly: 7. Hamilton (Backlund, Frolík), 12. Hathaway, 16. Backlund (Michael Stone, Frolík) - 3. Slepyšev (Kassian), 33. Cammalleri (SEKERA, Kassian).

Vegas - San Jose 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 3. Theodore (W. Karlsson, Engelland), 24. Lindberg (Theodore), 49. W. Karlsson - 8. Pavelski (Meier, Donskoi), 30. Vlasic (Pavelski, Braun).