Prekvapujúca víťazka turnaja v Miami: TOTO nečakala!

Americká tenistka Sloane Stephensová triumfovala vo finále dvojhry na turnaji WTA v Miami.

V sobotňajšom súboji o prestížny titul zdolala ako nasadená trinástka turnajovú šestku Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska v dvoch setoch 7:6 (5) a 6:1. Dvadsaťpäťročná Stephensová pridala po triumfe na minuloročnom US Open do zbierky ďalší cenný triumf. Od osemfinále zdolala tri bývalé svetové jednotky a získala šiesty titul vo dvojhre na profiokruhu v kariére. Finálová výhra jej zaručila, že budúci týždeň sa dostane do elitnej svetovej desiatky, čím si vylepší kariérne maximum.

Američanka po triumfe v septembri 2017 na US Open prehrala nasledujúcich osem zápasov, vrátane dvoch v roku 2018. Na "domácom" turnaji však dominovala. "Je to neuveriteľné. Vedela som, že keď sa opäť dostanem do rytmu, bude to dobré. Ale titul som tu nečakala. Iba som si chcela dokázať, že viem dostať moju hru na tú úroveň, na akú chcem," citovala ju agentúra AP.