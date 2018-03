Beyoncé zažila počas párty horor: Do tváre ju uhryzla známa herečka!

Počas minulého týždňa preletela médiami správa, že v decembri minulého roka speváčku Beyoncé (36) uhryzla na párty do tváre žena.

Niektoré zdroje veria, že speváčku uhryzla Sanaa Lathan (46), ale tá to naďalej popiera. "Ste všetci smiešni. Za žiadnych okolností by som Beyoncé neuhryzla a ak áno, tak by to bolo uhryznutie z lásky," napísala herečka na Twitter. Jej vzdorovitý príspevok bol zdieľaný 4000-krát a viac ako 16 000 ľuďom sa to páčilo, píše Mirror. Herečka zverejnila príspevok len krátko po tom, ako sa komička Tiffany Haddish (38) vyjadrila, že bola s Beyoncé na párty, keď ju iná žena uhryzla do tváre.

Tiffany však podpísala dohodu, že bude o incidente mlčať a preto neprezradila identitu ženy. Rovnako nechápe, prečo sa o to celosvetovo zaujímajú. "Neubudol jej ani kúsok z tváre. Nie je to také vážne," vyjadrila sa komička. Sanaa nebola jediná, ktorá bola donútená vyjadriť sa k incidentu, rovnako museli klebety vyvrátiť aj ďalšie iné hviezdy, vrátane Leny Dunham.