Liverpool aj anglická reprezentácia majú problém: Zranil sa kľúčový hráč, stihne MS?!

Anglický futbalový reprezentant Adam Lallana z FC Liverpool utrpel v sobotu zranenie v ligovom zápase na pôde Crystal Palace, ktorý LFC vyhral 2:1.

Podľa trénera "The Reds" Jürgena Kloppa je zranenie vážne, no je ešte priskoro povedať, či kvôli nemu príde ofenzívny stredopoliar o účasť na MS 2018 v Rusku. Lallana prišiel na ihrisko v 65. minúte, no už po piatich minútach ho vyniesli na nosidlách a nedohral. Dvadsaťdeväťročný hráč sa dostal do tvrdého stretu s protihráčom v súboji a podľa nemeckého kouča má svalové zranenie.

"Je to naozaj vážne. Nevieme ešte úplne presne, čo sa tam stalo, ale v prvom momente keď som ho videl ísť z ihriska, vyzeralo to vážne. Hovoriť o jeho účasti na MS je teraz priskoro, dúfame, že to nebude až také zlé. Teraz to nerozhodneme. No nie je to dobré," citovala Kloppa agentúra AP. Angličania v kvalifikácii vyradili Slovákov. Na šampionáte sa v základnej G-skupine stretnú s Tuniskom, Belgickom a Panamou.