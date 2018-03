Český futbalista o pletkách s Jágrovou sexicou: Bolo tam vzplanutie!

Modelka Veronika Kopřivová mala už pred hokejistom Jaromírom Jágrom pletky s iným športovcom.

Futbalista Jan Rajnoch v relácii Česká ulička na DIGI TV zaspomínal na vzťah s pôvabnou blondínkou a prezradil, prečo to medzi nimi nevyšlo a čo praje Kopřivovej s Jágrom.

Písal sa rok 2012 a finalistka súťaže Miss Veronika Kopřivová sa dala dokopy s futbalistom Jánom Rajnochom, ktorý hral v tej dobe v Turecku.

"Prežili sme si spolu románik, ale jednoducho to nefungovalo. Bol som v Turecku a ona pracovala v Čechách. Bolo tam vzplanutie, ale potom človek zistí, že to nejde a ukončí to. Išlo o normálny rozchod," prezradil Rajnoch a dodal, že mu blondínka srdce nezlomila.

V relácii ani nechcel hodnotiť, ako sa Kopřivová k Jágrovi hodí. "Je to dlho, čo sme ten románik mali, a neviem, ako to spolu so slečnou majú. Budem im priať len to najlepšie. Trebárs aby Jardovi porodila dieťa," pousmial sa Rajnoch.