Úprimná Paulína Fialková o dopingu: Veľa športovcov si pomáha zakázanými látkami!

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková si myslí o dopingových hriešnikoch svoje.

Pomaly sa šplhá na vrchol. Reč je o slovenskej biatlonistke Paulíne Fialkovej, ktorá sa zviditeľnila na tohtoročných ZOH, ale aj na Svetovom pohári, kde dosiahla premiérové pódiové umiestnenie. Sympatická rodáčka z Brezna má veľké plány do budúcnosti a ide si pokorne za svojim cieľom. Priznáva však, že v športe číhajú na rôzne pokušenia, ktorým sa však ona jednoznačne vyhýba.

„Asi nie som kompetentná vyjadrovať sa k dopingu, ale určite mi to nie je ľahostajné. Som presvedčená, že mnoho športovcov si pomáha zakázanými látkami, ale pokiaľ nie sú žiadne dôkazy, nemôžeme bez nich nikoho obviniť. Najprv nech sa im to dokáže a potom sa môžu robiť opatrenia," nechala sa počuť Fialková v rozhovore pre šport.sk.

"Myslím si však, že ten, kto už raz bol chytený za doping, by mal mať zakázané nastúpiť na akýkoľvek štart. Nieže sa bude vracať po treste a potom vyhrá znova preteky a znova by ho opäť chytili. Je to zvrátené,“ dodáva Fialková.

„Malo by to byť na jednotlivých športovcov. To, že Rusi hovoria, že to je chyba federácie a že ich k tomu nútia… Každý človek má vlastný rozum. Donútiť pretekára, aby dopoval, podľa mňa nie je možné. Musí to aj on sám chcieť," uzavrela Fialková.