Železničiari pripravili Bratislavčanom prekvapenie: Vlakom zo Senca až do Petržalky!

Odľahčia Bratislavu. Doprave v hlavnom meste pomôže výrazné zhustenie vlakových spojení z okolitých miest.

Vlakom sa na budúci týždeň dostanete aj zo Senca do bratislavskej Petržalky. Pribudne 30 nových vlakov, ktoré prevezú takmer 9-tisíc cestujúcich.

Vlakové spojenie môže doprave v Bratislave a jej okolí výrazne pomôcť. Po Prístavnom moste nechodia osobné vlaky od roku 2011, teraz ich zastávky obnovia. „Pribudnú spoje Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto – Senec a späť denne celkom 30 nových vlakov s kapacitou približne 9 000 miest na sedenie a ďalších približne 9 000 miest na státie. Počas pracovných dní budú premávať každú hodinu,“ povedal Tomáš Kováč, hovorca ZSSK.

Podľa železničiarov prejdú vlaky trasu oveľa rýchlejšie ako autá. Veria preto, že ich ľudia budú využívať. Situáciu by mohli zlepšiť aj nové zastávky:dodal Kováč. V apríli pribudnú aj spoje Bratislava-Nové Mesto – Trnava a späť.

Bude to denne celkom 29 nových vlakov a odvezú približne 8 700 cestujúcich. Veľkou výhodou pre železnice je aj to, že tieto zmeny urobia bez toho, aby museli nakúpiť nové lokomotívy a vozne. Prístup do hlavného mesta výrazne odľahčí aj vstup súkromného prepravcu Regio jet do integrovanej dopravy tento mesiac.

Nové vlakové spoje do Bratislavy:

Senec - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka

Dĺžka cestovania: 45 minút

Počet prepravených osôb denne: 16 000

Trnava - Bratislava-Nové Mesto

Dĺžka cestovania: 47 minút

Počet prepravených osôb denne: 8 700