Slovenky ukázali, čo majú nachystané na Veľkonočný pondelok: Viete, prečo sa chlapom dávajú vajcia?

Maľované kraslice, čokoládové vajíčka a zajace, voňavé koláče či pár eur do vrecka a pre tých starších aj štamperlík pálenky na posilnenie.

Aj o tom je Veľká noc. Vari najväčším sviatkom slovenských mládencov je od nepamäti Veľkonočný pondelok. V tento deň navštevujú svoje mamy, tety, lásky aj kamarátky, aby ich obliali vodou a vyšibali prúteným korbáčikom. To všetko preto, aby po celý rok ostali zdravé a krásne. No ale nerobia to celkom nezištne. Každý šibač sa teší aj na svoju odmenu. Nový Čas sa pýtal dievčat a žien, čím zvyknú šibačov a oblievačov obdarovať.

Okrem tradičných maľovaných vajíčok, koláčov a ďalších drobností začali šibačov a oblievačov obdarúvať aj peniazmi. Podľa etnológov sa tento zvyk začal objavovať až v prvej polovici 20. storočia. „Drobné peniaze - mince vtedy dostávali najmenší šibači, ktorí chodili šibať a polievať,“ vysvetlil Juraj Zajonc z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Ako doplnil, už pred druhou svetovou vojnou sa ako odmena začali dávať aj kupované cukrové a čokoládové vajíčka.

„Peniaze ako univerzálny prostriedok výmeny dopĺňali alebo aj nahrádzali tradičnú odmenu, ktorou boli predovšetkým vajcia a kraslice, prípadne koláče, ovocie a orechy,“ uviedol Zajonc. Podľa neho peniaze bolo možno chápať aj ako určitú snahu darcu prezentovať svoju dobrú ekonomickú situáciu. Dnes je však doba iná a niektoré deti dokonca peniaze očakávajú. „Je to celkom bežná záležitosť. Koľko, to je na rozhodnutí tej-ktorej darkyne. Vždy sa však apelovalo, že to má byť viac o tradíciách,“ upozornila sociologička Silvia Porubänová.

Čokoládové vajíčka

Miriam Bednárová (34), Nové Zámky, promotérka

Malým šibačom dávam sladkosti a peniaze, väčším len čokoládové vajíčko. No a dospelých pohostím. Mám malého synčeka, tak sa snažím aj ja rozdať to, čo on dostane.

Chystám bohatú nádielku

Katarína Mančušková (61), Nové Zámky, dôchodkyňa

Mám malého vnúčika, jediného, tak tomu dám samozrejme aj peniažky, nech mu niečo za to kúpia, ale aj čokoládového zajačika. Vždy sa snažím dať malým šibačom nejaké to euro, je to taký zvyk. A ostatní budú mať bohatú nádielku čokoládových vajíčok a samozrejme pohostenia.

Pre šibačov maľujeme kraslice

Adelka (9) a Hanka (9), Lučenec

Vyrábame pre oblievačov veľkonočné vajíčka,

no dávame im aj sladkosti, peniažky a na korbáč im zaviažeme stužky.

Malým chlapcom peniažky a starším poldeci

Henika (19) a jej priateľ Martin (22), Rapovce

Ja som už na kupačov pripravená, mám pre nich nachystané čokoládové vajíčka a zajačikov. Zvyknem im však dať aj peniažky a ponúknuť ich jedlom, či pitím.

Šunka, klobásky ale aj víno

Dianka Novotná(12), žiačka ZŠ, Stanislava Novotná(44), Prešov, úradníčka

Pre kúpačov sme pripravili šunku, klobásky, vajíčka, kávu, aj víno aj niečo tvrdšie. Chceme, aby sa u nás cítili dobre.

Čo symbolizuje vajíčko

Juraj Zajonc, Ústav etnológie SAV

Vajce je základným symbolom každoročného znovuzrodenia života, prírody, čo sa jeho konzumáciou malo preniesť aj na človeka. Okrem toho mali vajcia aj funkciu znaku vyjadrujúceho kvalitu vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, ktoré navštívil, alebo medzi ich rodinami. V hontianskej obci Senohrad napríklad dostal vážený a vítaný kúpač nápadník až 25 vajíčok, z toho 5 maľovaných.

Kúpači, oblievajte teplou vodou

Sobota: 12 - 17 °C

Nedeľa: 7 - 12 °C

Pondelok: 8 - 13 °C