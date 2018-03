Bašternák mieri pred súd za čachre s vratkami DPH: Vráti mu štát dva milióny eur?!

Nedarí sa mu. Podnikateľ Ladislav Bašternák (45), v ktorého bytovke býva aj šéf Smeru Robert Fico (54), má zarobené na poriadny problém.

Za to, že si od štátu vypýtal na fiktívnych vratkách DPH dva milióny eur, najnovšie mieri pred súd. Prokuratúra na neho podala obžalobu a biznismenovi nepomohla ani snaha vykúpiť sa zo svojho činu. V rámci tzv. účinnej ľútosti totiž Bašternák vrátil štátu dva milióny eur, aby sa vyhol beztrestnosti a odborníci sa teraz sporia, či mu tieto peniaze vrátia späť.

Bašternák si v roku 2012 cez firmu BL 202 kúpil sedem bytov za 12 miliónov eur v hotovosti v komplexe Five Star Residence, ktorý staval Marián Kočner. Byty mali skutočnú hodnotu 1,5 milióna eur a napriek tomu mu štát vyplatil na vratkách DPH dva milióny eur. Teraz ide k súdu. „Prokurátor neakceptoval návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti. Podal na obvineného Ladislava B. obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného,“ uviedla hovorkyňa Andrea Predajňová. Narážala na fakt, že Bašternák sa snažil využiť inštitút účinnej ľútosti, zaplatil dva milióny eur späť štátu a dúfal, že obvinenia voči nemu stiahnu. Prokurátor však uznal, že v tomto prípade Bašternák nemal na ľútosť nárok. Teraz mu hrozí 7 až 12 rokov v base.

Vynára sa otázka, čo bude s dvoma miliónmi eur, ktoré Bašternák vložil na účet Štátnej pokladnice. Odborníci sa v názoroch na to, či mu peniaze vrátiť späť, keď mu účinnú ľútosť zamietli, rozchádzajú.On tie peniaze vrátil preto, aby zanikla trestnosť toho činu. Keď ľútosť nebola akceptovaná, tak nech to vyznieva akokoľvek divne, tak by mu asi mali byť peniaze vrátené,“ povedala rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská.

Zároveň dodáva, že je viacero možností, ako s miliónmi naložiť - aj to, že budú chápané ako náhrada škody. Právnik Marek Benedik si na druhej strane myslí, že na peniaze Bašternák môže zabudnúť. „Ak dva milióny eur plnil ako úhradu daňového záväzku, nemá nárok na ich vrátenie,“ dodal Benedik.

Ako funguje účinná ľútosť

podnikateľ zaplatí nižšiu daň ako v skutočnosti má

ak to zistia daniari a začnú vyšetrovanie, podnikateľ môže daň doplatiť - tzv. inštitút účinnej ľútosti a vyviaznuť bez trestu

súčasný zákon už vylučuje, aby sa tento inštitút uplatnil v prípade daňových podvodov

v prípade vratiek DPH to v minulosti zákon nerozlišoval

V hre je poľahčujúca okolnosť

Daniel Lipšic, advokát

Otvoriť galériu Daniel Lipšic, advokát. Zdroj: Archív Nie je to možné. Je to náhrada škody, ktorú svojím konaním spôsobil a môže mu byť uznaná len ako poľahčujúca okolnosť. Vyjadrenia, že by sa mu mal vrátiť neoprávnene uplatnený a vyplatený nadmerný odpočet DPH, považujem za absurdné. Svedčia o nepochopení základných inštitútov trest- ného práva.

Peniaze mu môžu vrátiť

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru

Otvoriť galériu Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru. Zdroj: anc Podnikateľ peniaze vrátil preto, aby zanikla trestnosť činu. Keď ľútosť nebola akceptovaná, tak nech to vyznieva akokoľvek divne, ale peniaze by mu asi mali byť vrátené. Dovolím si tiež tvrdiť, že aj sudca by mohol ešte účinnú ľútosť akceptovať. Zaplatenie dvoch miliónov môže byť chápané aj ako náhrada škody a tým pádom by sudca pri výmere trestu rozhodoval v dolnej hranici trestnej sadzby - 7-8 rokov vo väzení.

Súd môže mať na ľútosť iný názor

Róbert Bános, advokát