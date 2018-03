Americký web prišiel s nečakanou správou: Arnold Schwarzenegger podstúpil akútnu operáciu srdca!

Rakúsko-americký herec, športovec a politik Arnold Schwarzenegger podstúpil vo štvrtok niekoľkohodinovú akútnu operáciu na otvorenom srdci. Informoval o tom v piatok server TMZ s odvolaním sa na zdroje blízke Schwarzeneggerovi.

Stav sedemdesiatročného bývalého kalifornského guvernéra je podľa nich stabilná. Schwarzenegger sa podľa TMZ podrobil v losangeleskej nemocnici Cedars-Sinai plánovanej výmene srdcovej chlopne pomocou katétra. Počas operácie, ktorá bola čiastočne experimentálna, avšak nastali komplikácie, uviedol TMZ. Lekári s nimi ale podľa serveru počítali.

Niekdajšia hviezda akčných filmov, známa okrem iného zo série o Terminátorovi, už v roku 1997 podstúpila v Mexiku výmenu aortálnej chlopne. Lekári to síce nepovažovali za nevyhnutne nutné, ale Schwarzenegger sa pre operáciu rozhodol, kým je ešte mladý, a vzhľadom na to, že neskôr by bol zákrok rovnako nutný.