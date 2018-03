Rodina po 20-tich rokoch zrušila výlet na chatu: Desivá fotka od susedov ich vystrašila na smrť!

Nórska rodinka zrušila svoju tradíciu po 20-tich rokoch. Za všetko mohla jediná fotografia od susedov.

Veľká noc u nás nie je najteplejšia, v Nórsku by ste však určite byť nechceli. Nórska rodinka, ktorá už 20 rokov trávi Veľkú noc na chatke v dedine Honningsvag pri mori, si to po dvoch dekádach po prvý raz rozmyslela. Mohla za to táto fotka, ktorú dostali od susedov, píše portál Metro News.

Bente Andreassen s rodinou dostali od susedov fotku, ktorá rozhodla za nich.hovorí. Chata je rodný dom Benteho svokry, kam pravidelne chodievajú na výlety a prázdniny. Počasie v tomto regióne je aktuálne sprevádzané nepretržitým snehom a teplotou -4 stupne.