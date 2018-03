Spevák Robo Opatovský sa chystá budovať nový dom, musí predať starý: Dostane zaň 300-tisíc?!

Rozhodol sa pre rázny krok! Spevák Robo Opatovský (46) býva v modernom dome v malej obci pri Bratislave.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

S manželkou Katkou (37) a dcérou Hankou (4) však budú meniť adresu. Spevák totiž Novému Času prezradil, že chce investovať na Záhorí, kde sa plánuje najnovšie s rodinou usadiť a vybudovať si nové rodinné hniezdo. Prečo sa rozhodol opustiť luxusnú nehnuteľnosť vo vychytenej oblasti, ktorú si zvolili za domov mnohé slovenské celebrity?

Robo Opatovský žije už viac než desať rokov neďaleko hlavného mesta, kde sa usadil aj s manželkou Katkou a dcérkou Hankou. Rodinka však už doslova chystá pôdu pre svoj nový domov. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, spevák sa rozhodol zmeniť prostredie a vybral si miesto, ktoré je pre neho a jeho manželku srdcu blízke. „V Skalici sa mi podarilo kúpiť jeden krásny pozemok. Sú tam krásne hory, pochádza odtiaľ aj moja manželka. A hlavne, blízko pozemku je škola a všetko potrebné,“ prezradil Novému Času Opatovský. Cenu pozemku odhaduje analytik portálu nehnutelnosti.sk Martin Lazík na približne 60 000 eur.

Čaká na vhodnú chvíľu

Na to, aby mohol Opatovský začať stavať, však najprv potrebuje predať dom, v ktorom stále býva. Predaj chce rozbehnúť na jar. „Chcel by som s tým počkať, kým sa celá záhrada zazelená. Že keď sa niekto príde pozrieť, tak sa do toho miesta zamiluje,“ prezradil svoju taktiku Opatovský, ktorý zatiaľ predajnú sumu domu konkretizovať nechcel. „Rozhodne nechcem ísť pod cenu. Dom je postavený z najlepších a najkvalitnejších materiálov,“ naznačil spevák, ktorý má v moderne zariadenom príbytku aj nahrávacie štúdio. „Cenu rodinného domu v tejto lokalite odhadujem na 300 000 až 320 000 eur,“ vyjadril sa realitný maklér Andrej Churý. Keď Opatovský odovzdá kľúče novému majiteľovi, bude si tak môcť pochutnávať na vychýrenom skalickom trdelníku a miestnom vínku.

Rozloha: 799 m2

Cena pozemku: 60 000 €