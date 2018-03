Čudné divadielko Dary a Rytmusa: Zamilované fotky a odkazy plné lásky pred rozchodom!

Sedem rokov tvorili Dara Rolins (45) a Patrik Rytmus Vrbovský (41) pekný harmonický pár. Lenže časom si začal každý organizovať svoj voľný čas po svojom.

Dara si lietala na dovolenky s dcérou Lolou (10) a Rytmus si zadeľoval čas tiež podľa seba. Nedávno však spolu strávili dva týždne na exotickom Bali a všetko vyzeralo v najlepšom poriadku. Aspoň na zamilovaných fotkách a odkazoch, ktoré speváci posielali z exotického raja do sveta. Podľa informácií Nového Času však mali byť už vtedy rozídení. Prečo to teda na všetkých hrali?

Dara a Rytmus to oficiálne ukončili. V stredu večer na sociálnej sieti spoločne uverejnili status, kam poslali verejnosti správu, že idú od seba. „Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. A sme si vedomí, že to nemrzí len nás. Neuvidíte nás plakať ani na seba hádzať špinu. Žiadna nie je, rozchádzame sa v mieri. Po 7 rokoch spoločného života hlásime rozchod,“ napísali spoločne Dara a Rytmus.

Odkazy z Bali

Pred mesiacom, vo februári, speváčka aj s dcérou odcestovala na ostrov Bali, kde dovolenkovali niekoľko týždňov. Za nimi tam po čase prišiel aj Rytmus, ktorý následne odletel na niekoľko týždňov do USA. Z exotického raja vtedy obaja posielali do sveta fotky plné lásky, akoby žiadne problémy neexistovali. Už v tej dobe však mali byť podľa informácií Nového Času rozídení.

Prečo sa teda rozhodli hrať „balijské“ divadielko pred svojimi fanúšikmi? „Ich vzťah už dlho nefungoval. Vážnu krízu prežívali už takmer rok! Rozišli sa dávno predtým, než to oznámili celému svetu. Dlhé mesiace fungovali ako pár skôr len navonok a pre médiá než naozaj. Bola to len otázka času, kedy vyjdú s pravdou von,“ dozvedeli sme sa od zdroja blízkeho Dare aj Rytmusovi. „Dara z toho bola smutná... Priznať si pravdu bolo pre ňu to najťažšie. Cítila sa stále veľmi osamelá a smutná,“ dodal zdroj.

Veril, že to zachráni?

Pravda sa prevalila, keď sa Rytmus pred týždňom vrátil z Ameriky. Na sociálnej sieti napísal, ako sa teší domov. „Čakajú ma tu krásne veci, veľa zaujímavých projektov, moja práca, šport, moja láska, blízki ľudia a zarábanie peniažkov,“ uviedol raper, ktorý, zdá sa, neopomenul ani Daru, ktorú napriek problémom, ktorými prechádzali, stále nazýval „moja láska“. Obaja sa však nakoniec museli pozrieť pravde do očí. „Z dôvodu, že sme si aj naďalej extrémne blízki, bolo veľmi ťažké si už pred pár mesiacmi priznať, že sa náš vzťah unavil a vysloviť slovo koniec,“ napísali obaja v statuse.

Čo písal reper na sociálnej sieti:

23. 3. 2018 - Čakajú ma tak krásne veci. Mnoho zaujímavých projektov, môj dream job, šport, moja láska, blízki ľudia a zarábanie peniažkov. Šak to je najvác!!!

28. 3. 2018 - Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. A sme si vedomí, že to nemrzí len nás. Tak ako to už vo vzťahu býva, môžeme za to obaja.

Sklamaná v láske

Dara s Rytmusom sa zoznámili 8. októbra 2011 na spoločnom fotení a správu o ich láske priniesol Nový Čas a dojica si spolu dokonca postavila dom. Pred Rytmusom mala Dara päťročný vzťah s hudobníkom Matějom Homolom (na foto), s ktorým má dcérku Lolu. Ten sa skončil po tom, čo Homolu novinári načapali po koncerte s milenkou.