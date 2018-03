Saganov tréner si servítku pred ústa nedával: Peťo prechádza vývojom!

V zákulisí cyklistického tímu Bora-hansgrohe pracujú desiatky ľudí.

Ich úsilie pomáha jazdcom na čele s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom (28) dosahovať tie najvyššie méty. Jedným z nich je aj španielsky tréner Patxi Vila (42). Bývalý cyklista spolupracoval so Saganom už v tíme Tinkoff-Saxo. V rozhovore pre VeloNews prezradil, kde sú limity slovenskej superhviezdy.

? Ako sa s ním pracuje?

- Je to mimoriadny chlapík. Peter je veľmi kritický voči tomu, čo robí. Vie, čo funguje a čo nie. Aj keď má len 28 rokov, už má veľa skúseností.

? Čo môžete urobiť pre jeho zlepšenie?

- Stále nie je na najvyššej úrovni ako jazdec. Prechádza vývojom. Dokonca aj to, ako teraz vyzerá. Je štíhlejší, je trochu ľahší a má viac svalov tam, kde potrebuje. Našli sme správny vzorec na prácu a zameriavame sa na tri alebo štyri základné veci. Každý rok musíme byť o trochu lepší čo sa týka taktiky a odbornej prípravy. Existujú malé zmeny, ale nie zásadné.

? Nie je na Petra veľký tlak?

- Ak niečo funguje, jednoducho to nemeníte. Príroda ho tak stvorila. Je to len o tom, že už zoberieme to, čo už je. Nemusíte ho stavať. Robí sa s ním najľahšie.

? Je priestor pre zlepšenie?

- Vždy sa snažíte robiť veci trochu lepšie. Stále sa zlepšuje takmer každý rok. Pracuje na základnom tréningu, pružnosti, vytrvalosti, sile, šprinte. Zlepšuje sa vo všetkých aspektoch toho, čo potrebuje pretekár.

? Dosiahol už svoj vrchol?

- Nič mi nehovorí, že je na vrchole. Vo všetkých parametroch vidíme progres.

? Potrebuje veľa motivácie?

- Nehovoríme o tom toľko. Musí zostať na víťaznej vlne, aby zostal náročný. Má radšej preteky ako tréning.

? Ako ho zmenilo rodičovstvo?

- Neviem či je to tým, že je otec, alebo je o rok starší. Vidím, že je spokojný, uvoľnený. Má dobrú náladu. Tretí titul majstra sveta ho uvoľnil. Je už súčasťou cyklistickej histórie.

? Odkedy ste spolu, má tri majstrovské tituly a vyhral aj Okolo Flámska.

- To je zásluha Petra a nie moja. Ak by som tam nebol ja, tak niekto iný. Ale som hrdý, že s ním môžem spolupracovať. Je to pekný štart mojej trénerskej kariéry.

? Čo všetko môže dosiahnuť na Monumentoch?

- Je legenda majstrovstiev sveta, ale ešte nie v klasikách. To je priorita. Ak sa pozriete na klasiku, nevyhrával veľa. Je to ako lotéria.

? Je jedným z najlepších pretekárov v histórii?

- Je veľmi ťažké porovnávať rôzne obdobia. Takmer všetci súhlasíme s tým, že Peter je ten, kto dáva cyklistiku na inú úroveň, pretože je špeciálnym jazdcom.