Krásna Slovenka nabudila hokejistov Chicaga: Hossa jej vybavil veľkú vec!

Dostalo sa jej veľkej pocty!

Na 23-tisícovom hokejovom štadióne United Center v Chicagu absolvovala pred pár dňami vystúpenie atraktívna slovenská dídžejka Petra Fuseková (26), ktorá má hudobné meno DJ Nella. Trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa (39) jej v klube vybavil, aby pripravila pred hokejovým duelom Chicago - Vancouver hráčom hudobnú rozcvičku!

Stala sa historicky prvou Slovenkou, ktorá mala možnosť absolvovať vystúpenie na hokejovom štadióne v Chicagu. „Je to niečo neskutočné, na štadióne bola skvelá atmosféra i akustika. Priznám sa, že som mala až zimomriavky,“ povedala na úvod denníku Nový Čas Petra, ktorej predzápasovú hudobnú rozcvičku priamo v útrobách arény vybavil v klube trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa. „Pochádza z môjho rodného mesta Trenčín. Skontaktovala som sa s ním a bol veľmi milý, že mi to pomohol vybaviť. Stret­la som sa dokonca s rodičmi útočníka Patricka Kana či s majiteľom klubu Rocky Wirtzom,“ pokračuje Slovenka, ktorá hráčom namixovala elektronickú tanečnú hudbu house. „Išlo hlavne o to, aby hudba hokejistov pred zápasom poriadne nabudila, a verím, že sa mi to aj podarilo,“ prezradila Petra, ktorá sa dídžejstvu profesionálne venuje už štyri roky. „Hudba ma baví odmalička. Hrávala som na klavíri aj spievala,“ dodala na záver.