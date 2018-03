Dopravná nehoda si vyžiadala životy 17 migrantov: Ďalších 36 osôb utrpelo zranenia!

Najmenej 17 osôb, prevažne migrantov, zahynulo pri dopravnej nehode v tureckej provincii Igdir na východe krajiny.

Ďalších 36 osôb utrpelo zranenia. Oznámil to v piatok guvernér provincie Enver Ünlü. Malá dodávka preplnená migrantami vrazila vo štvrtok večer miestneho času do osvetlenia pri ceste a vznietila sa. Niektoré osoby zomreli v dôsledku nárazu. Ostatní migranti vybehli po nehode v panike von z vozidla na cestu, kde do nich narazila ďalšia malá dodávka s migrantami.

Podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu išlo o migrantov z Afganistanu, Pakistanu a Iránu. Obe vozidlá prešli na územie Turecka z Iránu protizákonne. Guvernér Ünlü po príchode na miesto nehody incident označil za "bolestivú tragédiu".