Počas veľkonočných sviatkov počítajte s hliadkami: Toto sú najrizikovejšie dni na cestách!

Takmer štvrtinu dopravných nehôd počas veľkonočných sviatkov zavinia vodiči pod vplyvom alkoholu.

Počas iných dní je to pritom asi 11 percent. "Počas týchto sviatkov sú najrizikovejšie piatok a pondelok," uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Ján Ignaták. S alkoholom v krvi si za volant trúfnu sadnúť najmä mladší a menej skúsení šoféri. "Podľa veku šoféra, vinníka nehody, bolo najviac vodičov pod vplyvom alkoholu z vekovej kategórie 18 - 24 rokov. To platí počas veľkonočných sviatkov aj bežných dní," hovoria policajné štatistiky.

Najviac nehôd, ktoré zavinil vodič pod vplyvom alkoholu, sa v rokoch 2015 - 2017 stalo v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. "Pri porovnaní medzi Veľkou nocou a bežným dňom v týchto troch krajoch zásadné rozdiely v miere nehodovosti nebadať," uvádzajú štatistiky. Pravdepodobnosť dopravnej nehody sa s koncentráciou alkoholu v krvi zvyšuje. Pri 0,5 promile je táto pravdepodobnosť o 100 percent vyššia, ako u vodiča, ktorý nepil. Pri 0,8 promile je pravdepodobnosť vyššia až o 400 percent, vypočítalo oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Preto je tento rok na cestách maximálny počet policajných hliadok aj počas Veľkej noci. Testujú vodičov na prítomnosť alkoholu v dychu a rozdávajú informačné materiály o odbúravaní alkoholu. Za alkohol za volantom hrozia vodičom vysoké sankcie. "Do jedného promile je sankcia do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov, nad jedno promile ide o trestný čin. Súd môže uložiť trest odňatia slobody do jedného roka a vysokú peňažnú pokutu," upozorňuje Ignaták.