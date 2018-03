Generálny tajomník OSN vyzval svetových lídrov: Koľko výstražných znamení ešte musí zaznieť?

Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok zopakoval svoju výzvu svetovým lídrom.

Vyzval ich, aby znížili emisie zohrievajúce planétu o hodnotu 25 percent vyššiu než je uvedené v záväzkoch, vyplývajúcich z Parížskej dohody o klíme z roku 2015, uviedla v piatok agentúra AP. Guterres na tlačovej konferencii apeloval na krajiny sveta, aby sa zamerali na "znižovanie emisií".

Generálny tajomník OSN plánuje zvolať v roku 2019 summit, počas ktorého chce mobilizovať podporu pre ambicióznejšie opatrenia ohľadne globálnej klímy. "Koľko výstražných znamení ešte musí zaznieť, kým svet precitne a začne konať?" spýtal sa Guterres na konferencii.

Cieľom historickej parížskej klimatickej dohody z roku 2015 je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu. V druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť tzv. neutralita, teda malo by sa vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť. Spojené štáty americké od dohody odstúpili.