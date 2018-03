Francúzsko sa rozlúčilo so zavraždeným policajtom: Arnaud Beltrame († 45) už navždy zostane hrdinom

Deň po štátnom pietnom ceremoniáli bol pochovaný policajt Arnaud Beltrame, označovaný médiami za hrdinu týždeň starých udalostí na juhu Francúzska, kde extrémista Redouane Lakdim zabil troch ľudí a 45-ročného podplukovníka smrteľne zranil.

Po omši v katedrále v Carcassonne boli jeho pozostatky iba za účasti najbližších príbuzných uložené do hrobu na cintoríne neďalekej dediny Ferrals-les-Corbières, kde v posledných mesiacoch s partnerkou žíl. Pozostalí a priatelia sa v piatok naposledy lúčili aj s ostatnými obeťami udalostí v Carcassonne a Trèbes.

Beltrame sa minulý piatok nechal vymeniť za poslednú rukojemníčku, ktorú Lakdim držal v supermarkete v Trèbes. Útočník ho ale neskôr ťažko zranil. Policajt v sobotu zraneniam podľahol. Jeho počínanie bolo ihneď po policajnom zásahu v obchode označované ako hrdinské a prezident Emmanuel Macron v stredu povedal, že jeho skutok "stelesňuje francúzskeho ducha odporu". "Prijať smrť, aby nevinní mohli žiť, to je podstata toho, čo znamená byť vojakom. Iní, aj mnohí odvážlivci, by v tú chvíľu zaváhali," povedal Macron na kare v Paríži.

Štvrtkový obrad už bol na želanie Beltrameových blízkych bez televíznych kamier. Na omši v katedrále Saint-Michel v Carcassonne sa však zúčastnilo množstvo policajtov a vojakov. Pred kostolom sa potom zhromaždil dav ľudí, ktorý prišiel vyjadriť podporu pozostalým a strážcom zákona, uviedol web televízia BFM TV. Ďalšia ceremónia s viac ako 150 ľuďmi sa konala v kostole v obci Trédion v Bretónsku, kde žije Beltrameova matka.

"Neustále sa usmieval, videli ste to na všetkých fotkách a aj po tomto pohrebe mám stále na tvári úsmev, pretože to je jeho obrázok, ktorý si chcem uchovať," povedal reportérom FranceInfo jeden z Beltrameových bratrancov. Na námestí v Trèbes sa so zvyšnými tromi obeťami útoku z 23. marca prišli naposledy rozlúčiť stovky ľudí a kvety na rakvy Hervého Sosnu, Christiana Medvesa a Jeana Mazièresa položili tiež premiér Édouard Philippe, minister vnútra Gérard Collomb a ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová.