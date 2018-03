Český olympijský výbor predstavil novú verziu štátnej hymny: Kto si ju vypočul, zostal znechutený!

Podoba českej hymny by sa podľa politikov nemala meniť, ako navrhuje Český olympijský výbor (ČOV).

Prezident Miloš Zeman vyhlásil, že štátne symboly nie sú módne doplnky. Minister kultúry v demisii Ilja Šmíd dokonca označil novú verziu hymny predstavenou ČOV za gýč. Podľa ministra zahraničia Martina Stropnického (ANO) je sila českej hymny v jej jednoduchosti.

ČOV vo štvrtok oznámil, že chcel hlavne vyvolať diskusiu o podobe hymny. ČOV predstavil novú verziu hymny spoločne s autorom úprav, skladateľom Milošom Bokom, v stredu. Podľa zámeru iniciátorov by mala byť hymna sebavedomejšia a vlasteneckejšia, prípadne tiež dlhšia. U mnohých politikov sa ale nápad výboru stretol s odporom.

"Na hymnu sa nemá siahať. Veci, ako je hymna, štátna vlajka a niektoré ďalšie štátne symboly, by mali kvôli tradícii zostať zachované a nemali by sa meniť ako módne doplnky," uviedol prezident vo štvrtkovej relácii Týždeň s prezidentom na TV Barrandov. "Podľa môjho osobného názoru česká hymna nepotrebuje žiadnu revíziu, žiadnu inštrumentálnu úpravu. Myslím, že to, čo predkladá olympijský výbor, je nevkusom a gýčom," povedal serveru iROZHLAS.cz minister kultúry Šmíd. "Myslím, že sa u nás nájde málokto, kto by nemal rád našej hymnu. Prosím, nevylepšujte ju. Je to dojímavá a prostá pieseň. V tom je jej sila," povedal na twitteri minister zahraničia Stropnický.

Už v stredu sa proti úpravám hymny postavil tiež premiér v demisii Andrej Babiš (ANO). Kriticky sa k verzii hymny, predstavenej olympijským výborom, vyjadrovali aj opoziční politici. "Ako si mohol ČOV dovoliť vynaložiť 600 000 na niečo, čo mu vôbec neprislúcha, a navyše to nemá žiadnu hodnotu?" vyhlásil na twitteri predseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Bývalý skokan na lyžiach, olympionik a teraz poslanec za ODS Jakub Janda vo štvrtok v otvorenom liste olympijskému výboru uviedol, že otváranie diskusií o symboloch slovenského štátu určite nepatria medzi poslanie ČOV.

Český olympijský výbor vo štvrtkovom tlačovom vyhlásení tvrdí, že nikdy nemal ambíciu presadzovať novú verziu hymny od skladateľa Boka. Iba chcel vyvolať verejnú diskusiu o podobe hymny na celonárodnej úrovni. "Sme radi, že téma vyvolalo veľa emócií, že sa o nej všade diskutuje. Nová nahrávka vznikla preto, aby vyvolala diskusie, nič iné. Našu verziu nenútime," oznámil vo vyhlásení predseda ČOV Jiří Kejval.