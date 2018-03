Odveta Moskvy za vyhostených diplomatov nezostala bez odozvy: USA zvažujú ďalšie kroky!

Spojené štáty zvažujú ďalšie kroky v reakcii na štvrtkové oznámenie Moskvy, že vyhostí amerických diplomatov a uzavrie americký konzulát v Petrohrade.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Uviedlo to americké ministerstvo zahraničia. Rusko vo štvrtok oznámilo vyhostenie 60 diplomatov USA ako odvetu za krok Washingtonu, ktorý tento týždeň kvôli kauze otráveného ruského a britského agenta v Británii nariadil odchod 60 ruských diplomatov a uzatvorenie ruského konzulátu v Seattli.

Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničia Heather Nauertová uviedla, že vyhostenie diplomatov z Ruska a uzavretie konzulátu v Petrohrade je známkou toho, že "Rusko nemá záujem o dialóg". Dodala, že krok Moskvy americkú diplomaciu neprekvapil. Podľa nej ale nemá žiadne opodstatnenie.

Príčinou diplomatického konfliktu je otrava dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ktorí boli hospitalizovaní začiatkom marca v juhoanglickom Salisbury. Podľa britskej vlády boli otrávení chemickou látkou novičok, ktorú vyvinulo Rusko. Británia obvinila z tohto činu Moskvu a vyhostilo cez dvadsať jej diplomatov. Podobný krok tento týždeň urobili tri desiatky krajín, ktoré vrátane USA vyhostili cez 150 ruských diplomatov.

Rusko vo štvrtok v reakcii na postup Británie a jej spojencov oznámilo, že vypovie rovnaký počet diplomatov, koľko ich dané štáty vyhostili späť do Ruska. Podľa ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova Rusko zastaví aj americký konzulát v Petrohrade a predvolalo si amerického veľvyslanca v Moskve. Zo šesťdesiatich amerických diplomatov, ktorých Rusko označilo za nežiaduce osoby, ich je podľa Interfaxu 58 z veľvyslanectva v Moskve a zostávajúci dvaja z generálneho konzulátu v Jekaterinburgu. Na odchod z krajiny majú čas do 5. apríla, uviedli ruské agentúry. Zároveň informovali, že konzulát v Petrohrade by mal ukončiť prevádzku do dvoch dní.