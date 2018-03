Puigdemontovi v nemeckej väznici sviatočná hostina nehrozí: Na toto veľkonočné menu nezabudne!

Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont nemôže vo väzení v nemeckom meste Neumümster, kde ostane až do skončenia procesu extradície a strávi tam teda i Veľkú noc, očakávať pohostenie tradične späté s týmito sviatkami.

Agentúra AP s odvolaním sa na nemecké médiá vo štvrtok informovala, že väzňov čaká v zariadení v sobotu ako hlavné jedlo ryžový puding s cukrom a škoricou. V sobotu dostanú zase mleté hovädzie mäso s fazuľou a zemiakmi a v pondelok ich čaká dusené hovädzie so zeleninou a cestovinami.

Puigdemont bol zadržaný v nedeľu krátko predpoludním v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na základe európskeho zatykača, keď sa po diaľnici A7 vracal zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone.

Španielsky najvyšší súd v Madride totiž v piatok rozhodol o opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na Puigdemonta a šiestich ďalších katalánskych politikov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. V prípade, že by sa Puigdemont vrátil do Španielska, hrozilo by mu najmenej 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojím podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska.

Nemecká justícia ešte v pondelok rozhodla, že katalánsky činiteľ zostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska. Puigdemont je podľa advokátov, ktorý ho vo väzení navštívili, celkovo vo vynikajúcom fyzickom i duševnom stave. Vodca katalánskych separatistov podľa nich plne dôveruje nemeckému právnemu systému.