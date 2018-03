Drsný protiútok Ruska ako reakcia na desiatky vyhostených diplomatov: A teraz budeme konať my!

Rusko v reakcii na postup Británie a jej spojencov v prípade otravy bývalého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry vypovie rovnaký počet diplomatov, koľko ich dané štáty vyhostili späť do Ruska.

Oznámil to vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s tým, že Rusko uzavrie aj americký konzulát v Petrohrade a predvoláva si amerického veľvyslanca v Moskve.

"Opatrenia budú recipročné. Zahŕňajú vyhostenie rovnakého počtu diplomatov a odvolanie nášho súhlasu s činnosťou generálneho konzulátu Spojených štátov v Petrohrade," citovala agentúra Reuters Lavrova.

Zo šesťdesiatich amerických diplomatov, ktoré Rusko označilo za nežiaduce osoby, ich je podľa Interfaxu 58 z veľvyslanectva v Moskve a zostávajúci dvaja z generálneho konzulátu v Jekaterinburgu. Na odchod z krajiny majú čas do 5. apríla, uviedli ruské agentúry. Tie tiež informovali, že konzulát v Petrohrade by mal ukončiť prevádzku do dvoch dní.

Uzavretie amerického konzulátu v Petrohrade sa predpokladalo, pretože tento krok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ministerstvo zahraničia odporučilo. O odvetných krokoch však rozhoduje výhradne prezident.

Rusko vyhostí 150 diplomatov z takmer 30 krajín, ktoré v reakcii na útok na bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru vyhostili 153 pracovníkov ruských veľvyslanectiev a konzulátov. Informoval o tom vo štvrtok denník New York Times. Celkovo 29 štátov sveta pristúpilo k vyhosteniu ruských diplomatov v reakcii na útok na Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ku ktorému došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury.

Spojené štáty kvôli útoku v Británii vyhostili 60 ruských diplomatov a nariadili uzatvorenie ruského konzulátu v Seattli. Londýn z útoku na Skripaľa obvinil Moskvu, tá to ale odmieta. Na utorok Rusko požaduje kvôli prípadu Skripaľa zvolanie schôdzky Organizácie pre zákaz chemických zbraní.