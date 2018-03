Exfarmárka Komorová porodila druhé bábätko: Verejné vyznanie od dojatého manžela!

Už sú štyria! Futbalista Filip Ďuriš (23) a účastníčka druhej série markizáckej reality šou Nikola Komorová (26) sa stali rodičmi dcérky Alessandry.

O šťastnej novinke informoval na sociálnej sieti hrdý dvojnásobný otec. "T.L.A.K. #allessandra... každý to pochopí, keď mu život podaruje najväčší dar, akým v živote môže byť obdarovaný.... no, nebudem tu mudrovať, chcem sa hlavne poďakovať Bohu, rodine a hlavne svojej žene za to, že to zvládla a dobojovala do úspešného konca a zároveň nového začiatku... Ešte raz: ĎAKUJEM," napísal Filip Ďuriš a pridal fotku drobnej princeznej.

Exfarmárka a futbalista pôsobiaci v Rakúsku sa vzali v roku 2013, o tri roky neskôr v decembri sa im narodil syn Filip Noe.