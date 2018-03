Pikantná spoveď Rickyho Martina: Trvalo 6 mesiacov, kým sme sa s manželom mohli dotknúť!

Spevák Ricky Martin (46) si na začiatku roka vzal newyorského výtvarníka Jwana Yosefa (33). Hoci pri prvom osobnom stretnutí vraj obaja vedeli, že sa vezmú, trvalo pol roka, než sa vôbec mohli dotknúť jeden druhého.

Spoznali sa totiž online a celých šesť mesiacov len chatovali a občas si zavolali. "Kontaktoval som ho a hovorili sme spolu šesť mesiacov. Len sme si posielali správy, hovorili spolu o živote a existenčných problémoch. Nič sexi, nič sexuálneho. Vôbec to nebolo tak, že by sme si posielali sexi obrázky navzájom, prisahám... Ale keď sme sa prvýkrát videli, povedal som, toho chlapa si vezmem. A on si zrejme povedal to isté. Vlastne mi to potom aj povedal, ale toto človek nehovorí hneď!" rozhovoril sa Ricky pre magazín Attitude.

"Ale úplne som stratil reč, keď som ho prvýkrát videl. Šesť mesiacov sa to hromadilo a potom to bolo veľmi romantické," dodal rodák z Portorika. Ricky má deväťročné dvojčatá Mattea a Valentina, ktoré mu za odplatu odnosila nemenovaná žena.