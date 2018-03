Košičania pred Veľkou nocou ukázali obrovské srdce: Pre bezdomovcov vyzbierali tonu potravín!

Košičania darovali ľuďom v núdzi tonu potravín. Arcidiecézna charita v Košiciach počas pôstneho obdobia zorganizovala na viacerých miestach zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb.

Informovala o tom PR manažérka charity Adriana Čurajová. "Vďaka otvorenosti a dobrote mnohých sme vyzbierali až jednu tonu potravín a potrieb. Dary sme pomerne prerozdelili do Charitného domu svätej Alžbety v Košiciach a do Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Touto štedrou nádielkou vieme zabezpečiť fungovanie tvorivých dielní na istý čas, pretože najsilnejšou motiváciou najmä pre rodiny v núdzi je príspevok vo forme potravín či potrieb na hygienu. Úprimná vďaka patrí tým, ktorí sa zapojili do našej zbierky," uviedla Čurajová.

Ako ďalej uviedla, v októbri minulého roka v Košiciach spustili pilotný projekt Hlinený dukát, ktorého cieľom je efektívna pomoc ľuďom bez domova. "Darovaním hlinených dukátov, ktoré je možné v Charitnom dome svätej Alžbety vymeniť za jedlo, hygienu, ošatenie alebo nocľah, im dokážeme vytvoriť dôstojné podmienky pre život. Dôležitým prínosom je, že do útulku prichádzajú s dukátmi aj tí, ktorí doteraz nevyužívali žiadne sociálne služby. Pri využívaní dukátov im môžeme poskytnúť základné sociálne poradenstvo, pomôcť vybaviť doklady, sociálne dávky," vysvetlila Čurajová s tým, že týmto projektom chcú tiež zamedziť prehlbovaniu závislostí u týchto ľudí a podporovaniu organizovaného žobrania.

"Po polročnom fungovaní konštatujeme výbornú odozvu vo verejnosti, ktorá víta efektívnu a priamu možnosť pomoci. Celkovo 40-percentná úspešnosť návratnosti hlinených dukátov z obehu je pre nás pozitívnou odozvou a motiváciou pokračovať v tejto práci," skonštatovala Čurajová.

V minulom roku sa im podľa jej slov tiež podarilo otvoriť dve tvorivé dielne pre mamičky z krízového centra i ľudí v núdzi z Charitného domu svätej Alžbety. "Klienti vyrábajú mydielka, ružence či hlinené dukáty. Za aktivitu v tvorivých dielňach ich motivujeme potravinami a hygienickými potrebami," vysvetlila Čurajová.

V týchto dňoch v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar plánujú otvoriť dielňu, kde by mohli prichádzať ženy v núdzi, ktoré nežijú v krízových centrách. Zaužívanou tradíciou v Charitnom dome svätej Alžbety je podľa Čurajovej aj veľkonočné stretnutie priateľov a podporovateľov s ľuďmi bez domova, ktoré pripravili pre tamojších klientov v stredu predpoludním. Zúčastnili sa ho zástupcovia mestských častí, donori a dobrovoľníci, ktorí charitný dom pravidelne navštevujú.